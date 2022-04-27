Десмургія, зупинка кровотечі та реанімація: у Кременчуці пройде тренінг з домедичної допомоги

Сьогодні, 09:02 Переглядів: 221

Бережіть себе і до зустрічі на тренінгу

Кременчужнин Роман Бутрімов продовжує проводити тренінги з домедичної допомоги. Ви дзнаєтеся що таке десмургія, як зупинити кровотечу та як провести серцево-легеневу реанімацію.

29 квітня. Тренінг із домедичної допомоги на тему зупинка кровотечі. Початок о 16.00. Тривалість заходу 2 години.

Тема: зупинка кровотеч, джгут Есмарха, турнікет.

Теорія та практичне відпрацювання. Розглянемо алгоритми дій.

Із собою мати: 2 пари гумових рукавичок, захисна маска, косинка або шарф, столова ложка

30 квітня. Тренінг на тему десмургії та евакуації.

1 Тема: Десмургія. Накладання пов‘язок.

Початок об 11.00. Тривалість заходу 2,5 години.

Із собою мати: 2 пари гумових рукавичок, 2 бинти марлеві, бажано 7х14см, еластичний можна узяти лише, як додатковий.

2 Тема: Евакуація. Переміщення постраждалого.

Початок о 15.00. Тривалість заходу 2,5 години.

Із собою мати: 2 пари гумових рукавичок, нотатник та ручка, зручний одяг.

1 травня. Тренінг на тему серцево-легенева реанімація.

Початок об 11.00. Тривалість заходу 3,5 години.

Із собою мати: 2 пари гумових рукавичок, нотатник та ручка, зручний одяг.

Велика тема. Практика із навчальним манекеном та тренаженом АЗД.

2 Тема: Практикум. Відпавцювання отриманих навичок. Початок о 15.00

Тривалість заходу 2,5 години.

Із собою мати: 2 пари гумових рукавичок, зручний одяг

Зауважимо, що тренінг волонтерський! Кількість місць обмежена!

- Місце оголошу лише учасникам після запису. Та додам, що приміщення розташоване в центрі міста. Знаходиться на цокольному поверсі та має кілька входів/виходів. Інформацію надам за 2 години до початку тренінгу лише учасникам. Буде теоретична та практична частини.

Обов’язково узяти - Пару чистих носочків. Будемо працювати у спортивному дитячому залі, - розповів Роман.

Обов’язково попередній запис. Хто має час та бажання опанувати нові знання - пишить у Viber про це і додаєте Прізвище, Ім‘я та номер телефону. Не дзвонити 097-716-47-85

Бережіть себе і до зустрічі на тренінгу.