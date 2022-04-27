Десмургія, зупинка кровотечі та реанімація: у Кременчуці пройде тренінг з домедичної допомоги

Кременчужнин Роман Бутрімов продовжує проводити тренінги з домедичної допомоги. Ви дзнаєтеся що таке десмургія, як зупинити кровотечу та як провести серцево-легеневу реанімацію.
29 квітня. Тренінг із домедичної допомоги на тему зупинка кровотечі. Початок о 16.00. Тривалість заходу 2 години.
Тема: зупинка кровотеч, джгут Есмарха, турнікет.
Теорія та практичне відпрацювання. Розглянемо алгоритми дій.
Із собою мати: 2 пари гумових рукавичок, захисна маска, косинка або шарф, столова ложка
30 квітня. Тренінг на тему десмургії та евакуації.
1 Тема: Десмургія. Накладання пов‘язок.
Початок об 11.00. Тривалість заходу 2,5 години.
Із собою мати: 2 пари гумових рукавичок, 2 бинти марлеві, бажано 7х14см, еластичний можна узяти лише, як додатковий.
2 Тема: Евакуація. Переміщення постраждалого.
Початок о 15.00. Тривалість заходу 2,5 години.
Із собою мати: 2 пари гумових рукавичок, нотатник та ручка, зручний одяг.
1 травня. Тренінг на тему серцево-легенева реанімація.
Початок об 11.00. Тривалість заходу 3,5 години.
Із собою мати: 2 пари гумових рукавичок, нотатник та ручка, зручний одяг.
Велика тема. Практика із навчальним манекеном та тренаженом АЗД.
2 Тема: Практикум. Відпавцювання отриманих навичок. Початок о 15.00
Тривалість заходу 2,5 години.
Із собою мати: 2 пари гумових рукавичок, зручний одяг
Зауважимо, що тренінг волонтерський! Кількість місць обмежена!
Обов’язково попередній запис. Хто має час та бажання опанувати нові знання - пишить у Viber про це і додаєте Прізвище, Ім‘я та номер телефону. Не дзвонити 097-716-47-85
Бережіть себе і до зустрічі на тренінгу.
№ 16 від 21 квітня 2022Читати номер