На Полтавщині зловили браконьєра з уловом на понад 1,7 мільйона гривень

На території Кременчуцького водосховища поблизу села Максимівка, Кременчуцького району, 28 квітня, близько 7.30, викрили чоловіка у незаконному рибному промислі за допомогою заборонених знарядь лову. Чоловіка вдалося затримати завдяки працівникам сектору поліцейської діяльності на воді Кременчук спільно з працівниками Державної екологічної інспекції.
Дізнавачі поліції, за процесуального керівництва Кременчуцької окружної прокуратури, внесли відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 249 (Незаконне зайняття рибним, звіриним або іншим водним добувним промислом, якщо воно заподіяло істотну шкоду) Кримінального кодексу України. Максимальне покарання, передбачене санкцією цієї кримінальної норми - до трьох років обмеження волі.
№ 17 від 28 квітня 2022Читати номер