На Полтавщині зловили браконьєра з уловом на понад 1,7 мільйона гривень

Сьогодні, 07:03 Переглядів: 1

На території Кременчуцького водосховища поблизу села Максимівка, Кременчуцького району, 28 квітня, близько 7.30, викрили чоловіка у незаконному рибному промислі за допомогою заборонених знарядь лову. Чоловіка вдалося затримати завдяки працівникам сектору поліцейської діяльності на воді Кременчук спільно з працівниками Державної екологічної інспекції.

- Слідчо-оперативна група відділення №2 Кременчуцького райуправління поліції під час документування кримінального правопорушення встановила, що 39-річий чоловік за допомогою сіток, загальною довжиною близько 200 метрів, виловив 140 кілограм риби. За попередньою оцінкою представника екологічної інспекції, сума завданих державі збитків складає близько 1,7 мільйона гривень, - повідомив начальник поліції Полтавщини Євген Рогачов.

Дізнавачі поліції, за процесуального керівництва Кременчуцької окружної прокуратури, внесли відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 249 (Незаконне зайняття рибним, звіриним або іншим водним добувним промислом, якщо воно заподіяло істотну шкоду) Кримінального кодексу України. Максимальне покарання, передбачене санкцією цієї кримінальної норми - до трьох років обмеження волі.