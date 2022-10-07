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Кременчук

Кременчужан, які перебувають на квартирному обліку при виконкомі, просять поновити свої дані

Сьогодні, 18:01 Переглядів: 155

 

Запрошують у КП «Квартирне управління»

Кременчужанам, які перебувають на квартирному обліку при виконкомі, потрібно поновити свої дані у КП «Квартирне управління». Про це повідомили у Кременчуцькій міській раді.

— Це потрібно у зв’язку з проведенням щорічної перереєстрації громадян, які перебувають на квартирному обліку при виконавчому комітеті Кременчуцької міської ради, на виконання п. 25 Правил обліку громадян, які потребують поліпшення житлових умов, і надання їм жилих приміщень в Українській РСР, затверджених постановою Ради Міністрів Української РСР від 11.12.1984 № 470, та Положення про облік громадян, які потребують поліпшення житлових умов, при виконавчому комітеті Кременчуцької міської ради Кременчуцького району Полтавської області, затвердженого рішенням виконавчого комітету Кременчуцької міської ради Кременчуцького району Полтавської області від  19.03.2021 № 351, — йдеться у повідомленні.

З метою підтвердження підстав для подальшого перебування на квартирному обліку кременчужанам потрібно з’явитися у КП «Квартирне управління» за адресою: вул. Полковника Гегечкорі (колишня назва — вул. 1905 року), буд. 32, 2-й поверх, каб. 6.

Довідки за телефонами:

  • 050 010 33 40;
  • 0535 75 80 26.

У разі непоновлення документів протягом двох років поспіль, КП «Квартирне управління» буде підготовлено на розгляд громадської комісії з житлових питань при виконавчому комітеті Кременчуцької міської ради подання про зняття громадянина (разом з членами сім’ї) з квартирного обліку (п. 5.4. Положення).

Раніше ми писали, що у Кременчуці для трьох дітей-сиріт придбали квартири за кошти держави.

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Автор: Володимир Дмитренко
Теги: черга на житло квартирний облік КП Квартирне управління
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