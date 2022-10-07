Кременчужан, які перебувають на квартирному обліку при виконкомі, просять поновити свої дані

Кременчужанам, які перебувають на квартирному обліку при виконкомі, потрібно поновити свої дані у КП «Квартирне управління». Про це повідомили у Кременчуцькій міській раді.
З метою підтвердження підстав для подальшого перебування на квартирному обліку кременчужанам потрібно з’явитися у КП «Квартирне управління» за адресою: вул. Полковника Гегечкорі (колишня назва — вул. 1905 року), буд. 32, 2-й поверх, каб. 6.
Довідки за телефонами:
У разі непоновлення документів протягом двох років поспіль, КП «Квартирне управління» буде підготовлено на розгляд громадської комісії з житлових питань при виконавчому комітеті Кременчуцької міської ради подання про зняття громадянина (разом з членами сім’ї) з квартирного обліку (п. 5.4. Положення).
Раніше ми писали, що у Кременчуці для трьох дітей-сиріт придбали квартири за кошти держави.
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№ 40 від 6 жовтня 2022Читати номер