У Кременчуці для трьох дітей-сиріт придбали квартири за кошти держави

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Для 14 кременчуцьких дітей-сиріт вже придбали власні квартири, а для 16 - займаються пошуком житла

У Кременчуці трьом дітям-сиротам придбали власні квартири. Це стало можливим завдяки державній пільговій програмі, якою передбачено забезпечення житлом дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, віком від 16 до 35 років. Вартість квартир повністю або частково сплачує держава.

Про це повідомляє пресслужба Кременчуцької міської ради на її офіційному сайті.

Наразі на пільговій черзі у Кременчуці перебуває понад 200 громадян з категорії дітей-сиріт. Щоб забезпечити усіх їх житлом, необхідно понад 85 млн грн.

Минулого року Кременчуцька міська рада отримала на ці цілі державну субвенцію в сумі понад 10 млн грн. Ці кошти спрямували на рахунки 30 пільговикам. На сьогодні вже 14 кременчуцьким сиротам придбали квартири, а для інших 16 триває пошук житла.