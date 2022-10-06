На Полтавщині поліція розшукала безвісно зниклу матір з малою донькою - в селі на Кременчуччині

Сьогодні, 19:29 Переглядів: 89

За місцем проживання в Чутівській громаді жінку не бачили з 16 вересня

Про зникнення молодої мами з 6-річною донькою вранці 6 жовтня представники Чутівської територіальної громади повідомили до відділення №3 (м.Карлівка) Полтавського районного управління поліції. Місцеві жителі були занепокоєні зникненням молодої жінки та її малолітньої дитини — їх не бачили з 16 вересня.

Про це повідомляє Відділ комунікації поліції Полтавщини.

Як повідомив начальник місцевої поліції Петро Кондратенко, на пошуки зниклих орієнтували весь особовий склад територіального підрозділу.

— Матір з дитиною ми встановили під час проведення невідкладних оперативно-розшукових заходів в одному із сіл Кременчуцького району. Як пояснила жінка, вона вирішила змінити місце проживання, — зазначив він.

З метою прийняття відповідних правових рішень працівники ювенальної поліції вивчають причини зміни місця проживання та умови, в яких наразі виховується малолітня дитина.

— Поліція Полтавщини закликає громадян суворо дотримуватися заходів безпеки та навчати цих правил дітей, особливо в умовах воєнного стану в країні. Якщо ви залишаєте домівку, обов’язково повідомте своїм близьким куди плануєте піти чи поїхати. Радимо обміркувати порядок дій у випадку виникнення надзвичайної ситуації, зокрема, варіанти відновлення втраченого зв’язку з близькими (приміром, занотуйте номери телефонів батьків, знайомих, екстрених служб, гарячих ліній тощо), — йдеться в повідомленні.

В поліції нагадують, якщо самостійно знайти вихід зі складної життєвої ситуації не вдається, завжди є можливість звернутися по допомогу до поліції за номером «102». Окрім того, можна у будь-який час отримати консультацію поліцейських психологів через чат-бот психологічної підтримки у Telegram.