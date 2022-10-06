В Україні пропонують дозволити багатоженство

В України пропонують дозволити багатоженство. Така петиція з'явилася на сайті офіційного інтернет-представництва Президента України.
Петицію зареєстрував Владислав Горний 6 жовтня. Збір підписів триватиме близько 3 місяців.
У поясненні до петиції йдеться про те, що багатоженство дозволить покращити демографічну ситуацію в країні, що пришвидшить економічно-промислову стабілізацію України.
Нагадаємо, раніше ми писали про петицію, автор якої пропонував легалізувати еротику та порно.
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№ 40 від 6 жовтня 2022Читати номер