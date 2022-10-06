В Україні пропонують дозволити багатоженство

Сьогодні, 20:02 Переглядів: 538 Коментарів: 1

Така петиція з'явилася на сайті офіційного інтернет-представництва Президента України

В України пропонують дозволити багатоженство. Така петиція з'явилася на сайті офіційного інтернет-представництва Президента України.

Петицію зареєстрував Владислав Горний 6 жовтня. Збір підписів триватиме близько 3 місяців.

У поясненні до петиції йдеться про те, що багатоженство дозволить покращити демографічну ситуацію в країні, що пришвидшить економічно-промислову стабілізацію України.

Нагадаємо, раніше ми писали про петицію, автор якої пропонував легалізувати еротику та порно.