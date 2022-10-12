Підкори лід: хлопців та дівчат запрошують на тренування у КДЮСШ «Авангард»

Сьогодні, 08:30 Переглядів: 205

Хокей допомагає загартувати дитячий характер, виростити здорову, цілеспрямовану та здорову людину. Правильний підхід до дитини не кожен зможе знайти, але нашим педагогам це під силу. Наші тренери хокейного клубу «Кременчук» допоможуть своїм учням засвоїти всі ази цієї майстерності. Й цілком ймовірно розкрити світову зірку професійного хокею.

Хокей не лише робить з хлопчика чоловіка. Він дає якості, які допоможуть юнакові досягти успіху в майбутньому.

ДЮСШ «Авангард» (ХК «Кременчук») запрошує дітей 2018 р.н. та доросліше до секції хокею з шайбою.

Перше тренування для дітей безкоштовне.

Каток «Айсберг»

вул. Київська, 77

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