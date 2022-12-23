Микола Корецький
Микола Корецький привітав малечу з Днем Святого Миколая
Ольга Мінчук
Відчепіться від ялинки
журналіст «Кременчуцького Телеграфа»
Віктор КРУК
Забути не можна: Голодомор в історії моєї родини – понівечена доля матері та знищене голодом її село
Лариса Гориславець
Чому я проголосувала “за” знесення пам’ятника Пушкіну?
Лариса Гориславець
Переходимо на українську мову или “какая разница”? До дня української писемності та мови
Віктор КРУК
Про три категорії українців, зростання цін та коли буде графік відключення електропостачання
Микола Корецький
Кременчуцький завод комунальної техніки АЛЬФАТЕКС відкрив складальне виробництво автомобілів марки DAYUN
Микола Корецький
Як пройшло святкування храмового свята Свято-Успенського Храму та хто придумав «Московський патріархат»
Віктор КРУК
Про військових з інвалідністю, які нас захищають, та здорових ухилянтів, які прориваються через кордон
Микола Корецький
Свято-Успенський кафедральний собор в день Успіння Пресвятої Богородиці відзначив своє 145-річчя
Світлана Овчаренко
Вулиця Зрадоперемогівська, або Чому Британія – не Кременчук
Алла Лушакова
Чому Кременчук не Великобританія?
Микола Корецький
Микола Корецький: «Бізнес допомагає державі, а коли держава допоможе бізнесу?».
Сергій Миткалик
«Саджати будемо»: активісти зібрали реєстр російських злочинців
журналіст «Кременчуцького Телеграфа»
Віктор КРУК
Край, де зростають орки: про деякі особливості життя у Забайкаллі, які багато що пояснюють
Алла Антонова психологиня
«Травма свідка»: Що робити, коли жахлива новина не дає жити
Оксана Бровко
Попри війну – газета живе!
Віктор КРУК
Чи варто вірити Фейсбуку, про експертів широкого профілю, «зрадофілів» та ціну Перемоги для кожного
Valery Shabalin
Пора перестать тупить: раздайте людям боевое оружие
Сергiй Кулясов
Удастся ли избежать Ледникового периода в нашем городе?
Кременчук, Спорт, Кременчук

До юних шахістів «Каїсси» заглянув Святий Миколай

Сьогодні, 07:07 Переглядів: 201

 

Вітаємо юних шахістів

У Кременчуці тривають змагання з шахів серед дітей. До юних шахістів «Каїсси» заглянув Святий Миколай, правда було це вже після закінчення півфінального турніру, який минулої неділі пройшов у клубі.

18 юних учасників турніру, за швейцарською системою у 8 турів, виборювали право грати вже у фіналі. Сам фінал планують завершити у січня. Разом із хлопцями з «Каїсси» традиційно боролися за перемогу і представники «Нафтохіміка», які напередодні самі виступали в ролі господарів в аналогічному турнірі до третього розряду. Про це Телеграфу розповів директор шахово-шашкового клубу «Каїсса» Володимир Груздєв.

— Нагадаю, у турнірі в гострій боротьбі переміг Назар Гайдай, який тренувався в обох клубах і весь турнір крок за кроком з Тимуром Баграмяном, поділивши з ним очки в особистій зустрічі й навіть коефіцієнт Бухголльця, який мав однаковий з ним. Але в останньому турі пригальмував непоступливий одноклубник Микита Богомаз, який мав найгіршу позицію і все ж таки зумів відібрати у Тимура пів очка, яких йому не вистачило до розподілу першого місця, — сказав Володимир Груздєв. 

А третьою в «домашньому» турнірі стала Христина Зазуляк, яка випередила багатьох хлопців. До речі, вона претендувала і на вихід у фінал турніру в «Каїссі». Її відзначили як наймолодшу учасницю змагань. Їй, як і Назару Гайдаю, який став сьомим у «Каїссі», за межами заповітної шістки, що потрапила у фінал, та й іншим хлопцям, які грали в обох турнірах, сил на другий турнір, на жаль, не вистачило.

Винятком став Тимур Баграмян, який провів турнір на одному диханні як лідер. Для якого 2 місце стало трампліном до першого. Знову у нього було 2 нічиїх — одна з яких знову ж таки в останньому турі з Микитою Богомазом, але тепер цього вистачило для перемоги.

Другим став Андрій Риндін, який впевнено провів турнір і відстав від переможця на пів очка. Андрій поступився лише переможцю в особистій зустрічі й лише раз зіграв унічию з сестрою Альоною. Третім несподівано став Євген Любченко з 5,5 очками, який випередив за коефіцієнтом Бухгольця Олену Риндіну та Микиту Богомаза з рахунок нічиї в 5-му турі з Т. Баграмяном.

Для Жені, який навчився грати в шахи самостійно, турнір став дебютом в офіційних змаганнях і при цьому він виконав не лише норму 4, а й 3 розряди. І що вже зовсім не характерно, в «Каїссу» він надішле слідом за молодшою сестрою, хоча зазвичай відбувається все навпаки.

Жені, що розпочав турнір з поразки від Назара Гайдая на старті, безумовно додала сил партія середини турніру з третьорозрядником Михайлом Ходаковським з «Нафтохіміка», в якій він, маючи ігрову перевагу, але перебуваючи в жіночому цейтноті, зумів перемогти.

Замкнула шістку Поліна Бондаренко, яка протягом усього року штурмувала 3 розряд і виконала його норму в цьому турнірі як подарунок від Святого Миколая. До речі, стільки ж очок і у Назара Гайдая, який поступився Поліні в особистій зустрічі та за коефіцієнтом Бухгольця, але має шанс зіграти у фіналі при непарній кількості 2-х і першорозрядників, які проходять у фінал без відбору.

На завершення всі учасники турніру отримали солодощі вже від керівника фірми «Рок Кава» Олександра Ющенка. Призерам у загальному заліку та в категоріях 3-х, 4-х та без розрядників вручили медалі та грамоти, а найкращому серед хлопців — Т.Баграмяну та дівчаток — О. Риндіній призи.

Володимир Груздєв зауважив, що тепер чекають канікул, щоб провести фінал за перехідний Кубок із класичним шаховим регламентом та додаванням часу за кожен хід. За його словами це дозволить наполовину виключити цейтнот та об'єктивніше оцінити силу учасників.

0
Автор: Альона Душенко
Теги: шахи
Читайте telegraf.in.ua в Google News
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити про це редакцію.

Інформація

Користувачі, які знаходяться в групі Гості, не можуть залишати коментарі до даної публікації.
Будь-ласка, ЗАРЕЄСТРУЙТЕСЬ.
Ознайомтесь із правилами коментування.
Читайте також:
  • Kiaparts
  • НОВИНИ ПАРТНЕРІВ:


Свіжий випуск

№ 51 від 22 грудня 2022

Читати номер
Попередні випуски

№ 50 від 15 грудня 2022

№ 49 від 8 грудня 2022

№ 48 від 1 грудня 2022

№ 47 від 24 листопада 2022

№ 46 від 17 листопада 2022

№ 45 від 10 листопада 2022

№ 44 від 3 листопада 2022

№ 43 від 27 жовтня 2022

№ 42 від 20 жовтня 2022

№ 41 від 13 жовтня 2022

№ 40 від 6 жовтня 2022

№ 39 від 29 вересня 2022

№ 38 від 22 вересня 2022

№ 37 від 15 вересня 2022

Всі pdf

Вверх