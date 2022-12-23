До юних шахістів «Каїсси» заглянув Святий Миколай

Сьогодні, 07:07 Переглядів: 201

У Кременчуці тривають змагання з шахів серед дітей. До юних шахістів «Каїсси» заглянув Святий Миколай, правда було це вже після закінчення півфінального турніру, який минулої неділі пройшов у клубі.

18 юних учасників турніру, за швейцарською системою у 8 турів, виборювали право грати вже у фіналі. Сам фінал планують завершити у січня. Разом із хлопцями з «Каїсси» традиційно боролися за перемогу і представники «Нафтохіміка», які напередодні самі виступали в ролі господарів в аналогічному турнірі до третього розряду. Про це Телеграфу розповів директор шахово-шашкового клубу «Каїсса» Володимир Груздєв.

— Нагадаю, у турнірі в гострій боротьбі переміг Назар Гайдай, який тренувався в обох клубах і весь турнір крок за кроком з Тимуром Баграмяном, поділивши з ним очки в особистій зустрічі й навіть коефіцієнт Бухголльця, який мав однаковий з ним. Але в останньому турі пригальмував непоступливий одноклубник Микита Богомаз, який мав найгіршу позицію і все ж таки зумів відібрати у Тимура пів очка, яких йому не вистачило до розподілу першого місця, — сказав Володимир Груздєв.

А третьою в «домашньому» турнірі стала Христина Зазуляк, яка випередила багатьох хлопців. До речі, вона претендувала і на вихід у фінал турніру в «Каїссі». Її відзначили як наймолодшу учасницю змагань. Їй, як і Назару Гайдаю, який став сьомим у «Каїссі», за межами заповітної шістки, що потрапила у фінал, та й іншим хлопцям, які грали в обох турнірах, сил на другий турнір, на жаль, не вистачило.

Винятком став Тимур Баграмян, який провів турнір на одному диханні як лідер. Для якого 2 місце стало трампліном до першого. Знову у нього було 2 нічиїх — одна з яких знову ж таки в останньому турі з Микитою Богомазом, але тепер цього вистачило для перемоги.

Другим став Андрій Риндін, який впевнено провів турнір і відстав від переможця на пів очка. Андрій поступився лише переможцю в особистій зустрічі й лише раз зіграв унічию з сестрою Альоною. Третім несподівано став Євген Любченко з 5,5 очками, який випередив за коефіцієнтом Бухгольця Олену Риндіну та Микиту Богомаза з рахунок нічиї в 5-му турі з Т. Баграмяном.

Для Жені, який навчився грати в шахи самостійно, турнір став дебютом в офіційних змаганнях і при цьому він виконав не лише норму 4, а й 3 розряди. І що вже зовсім не характерно, в «Каїссу» він надішле слідом за молодшою сестрою, хоча зазвичай відбувається все навпаки.

Жені, що розпочав турнір з поразки від Назара Гайдая на старті, безумовно додала сил партія середини турніру з третьорозрядником Михайлом Ходаковським з «Нафтохіміка», в якій він, маючи ігрову перевагу, але перебуваючи в жіночому цейтноті, зумів перемогти.

Замкнула шістку Поліна Бондаренко, яка протягом усього року штурмувала 3 розряд і виконала його норму в цьому турнірі як подарунок від Святого Миколая. До речі, стільки ж очок і у Назара Гайдая, який поступився Поліні в особистій зустрічі та за коефіцієнтом Бухгольця, але має шанс зіграти у фіналі при непарній кількості 2-х і першорозрядників, які проходять у фінал без відбору.

На завершення всі учасники турніру отримали солодощі вже від керівника фірми «Рок Кава» Олександра Ющенка. Призерам у загальному заліку та в категоріях 3-х, 4-х та без розрядників вручили медалі та грамоти, а найкращому серед хлопців — Т.Баграмяну та дівчаток — О. Риндіній призи.

Володимир Груздєв зауважив, що тепер чекають канікул, щоб провести фінал за перехідний Кубок із класичним шаховим регламентом та додаванням часу за кожен хід. За його словами це дозволить наполовину виключити цейтнот та об'єктивніше оцінити силу учасників.