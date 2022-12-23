Відкривається виставка до річниці ракетного обстрілу ТЦ «Амстор» Кременчука

Наприкінці грудня у Кременчуці відкриється виставка приурочена ракетному обстрілу ТЦ «Амстор». 27 грудня виповниться пів року з дня обстрілу Кременчука російськими військовими, внаслідок якого загинула 21 особа ще одна жінка вважається безвісти зниклою.
На виставці будуть представлені імена та прізвища усіх загиблих в «Амсторі», вцілілі іграшки, портрет з кабінету, вказівник, візок із супермаркету, державний стяг та літери з вивіски магазину Комфі, що стали своєрідним символом стійкості.
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27 липня російські війська обстріляли ТЦ «Амстор». Внаслідок обстрілу загинула 21 особа, ще одна жінка вважається безвісти зниклою. Близько сотні кременчужан звернулися до лікарні за медичною допомогою.
Наприкінці грудня у Кременчуці відкриється виставка приурочена ракетному обстрілу ТЦ «Амстор». 27 грудня виповниться пів року з дня обстрілу Кременчука російськими військовими, внаслідок якого загинула 21 особа ще одна жінка вважається безвісти зниклою.
На виставці будуть представлені імена та прізвища усіх загиблих в «Амсторі», вцілілі іграшки, портрет з кабінету, вказівник, візок із супермаркету, державний стяг та літери з вивіски магазину Комфі, що стали своєрідним символом стійкості.
ІнформаціяКористувачі, які знаходяться в групі Гості, не можуть залишати коментарі до даної публікації.
№ 51 від 22 грудня 2022Читати номер