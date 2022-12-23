Відкривається виставка до річниці ракетного обстрілу ТЦ «Амстор» Кременчука

Сьогодні, 09:03 Переглядів: 229

Наприкінці грудня у Кременчуці відкриється виставка приурочена ракетному обстрілу ТЦ «Амстор». 27 грудня виповниться пів року з дня обстрілу Кременчука російськими військовими, внаслідок якого загинула 21 особа ще одна жінка вважається безвісти зниклою.

На виставці будуть представлені імена та прізвища усіх загиблих в «Амсторі», вцілілі іграшки, портрет з кабінету, вказівник, візок із супермаркету, державний стяг та літери з вивіски магазину Комфі, що стали своєрідним символом стійкості.

Керівник музею Володимир Поляков розповів ТЪ, що з Амстора вдалося врятувати лише три літери: обгорілу «С», вцілілу «А», та частини літери «U», яку розбили працівники, що розбирають завали торгового центру.