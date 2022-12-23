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Кременчужанин Кирило Родіонов віддав шини від «Вжуха» Силам спеціальних операцій, які підірвались на міні

Сьогодні, 09:29 Переглядів: 116

  

Знайти колеса для бойового коня було неможливо, тому кременчуцький спортсмен віддав своє для української армії 

Днями наші бійці з Сил спеціальних операцій підірвалися на міні в районі Бахмута Донецької області. На щастя, з втрат — лише колесо. Керівник Видавничого дому «Приватна газета» та власник сайту «Кременчуцький Телеграф» Сергій Кулясов розповів, що дуже важко було знайти колеса на Mitsu, адже їх розмір 31,5x10,5 R15 й передбачена вона для бездоріжжя. 

На допомогу прийшов Кирило Радіонов, який зі своїм «Вжухом» був призером чемпіонату світу з «RFC WILD BOAR CHALLENGE 2019». Він — майстер бездоріжжя, неодноразово ставав чемпіоном України разом зі своїм конем. 

Поблизу Чорнобильської зони кременчужани на «Вжику» та «Хижаку» місили бруд

 

— Два дня тому позвонили наши ССО-шники с Бахмута: подрыв на мине, слава Богу, из потерь - только колесо от их боевого коня. И всё бы ничего, но колесо на их Mitsu особое, с размерностью 31,5x10,5 R15 - это джиповая резина для местности, где обычным авто делать нечего. Ну, прямо про Бахмут... Обзвонил кучу интернет-магазинов, такой Yokohama в Украине нет от слова «совсем». Потом такой: подожди, у нас же есть замечательный специалист в области спортивной езды по грязи, неоднократный чемпион трофи-рейдов — Kirill Radionow! Уж кто как не он знает злачные «резиновые» места для спец. грязевых машин! Позвонил. Сконнектились с бойцами...

В общем, по итогу: автомобиль-призёр Кирилла с позывным «Вжик» остался без четырёх грязевых покрышек - они уехали сегодня на Бахмут. «Пацанам покрышки нужнее чем мне... Лишь бы они не останавливались в своей работе». Респект, друже. Слава ЗСУ! — написав Сергій Кулясов. 

 

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Автор: Альона Душенко
Теги: допомога ЗСУ ССО Кирило Радіонов трофі
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