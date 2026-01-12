СБУ та Нацполіція викрили злочинне угруповання, яке намагалося продати велику партію «трофейної» зброї

У зловмисників вилучили 75 зразків стрілецької зброї, 38 бойових гранат, 2 гранатомети та 13 тисяч набоїв

СБУ та Національна поліція запобігли новим спробам нелегальної торгівлі зброєю в Україні, викривши злочинне угруповання, яке намагалося продати одну із найбільших партій «трофейної» зброї за час повномасштабної війни. Про це повідомила пресслужба СБУ.

За результатами комплексних заходів на Київщині та Дніпропетровщині нейтралізовано злочинне угруповання, яке підготувало до підпільного продажу велику партію «трофейного» озброєння. Правоохоронці затримали організатора групи, двох його спільників і трьох кримінальників, які намагалися збути зброю.

Серед вилученого у зловмисників:

75 зразків стрілецької зброї, зокрема автомати Калашникова;

38 бойових гранат;

понад 20 підривачів;

2 гранатомети;

13 тисяч набоїв.

За матеріалами справи, учасники групи спочатку приховано вивозили «товар» з фронтових районів та складували його у схронах. Для відновлення пошкодженої зброї фігуранти обладнали підпільні цехи на території власних помешкань, а нові комплектуючі замовляли через спеціалізовані інтернет-платформи. Відновивши бойові властивості озброєнь, зловмисники підшукали клієнтів для продажу. Ними виявилися представники місцевих кримінальних кіл, які могли використати зброю для вчинення злочинів.

СБУ та Нацполіція викрили учасників угруповання ще на етапі підготовки до продажу засобів ураження. В ході здійснення контролю за вчиненням злочину правоохоронці затримали всіх «на гарячому» під час передачі бойових зразків.

При обшуках у підпільних майстернях та на території домоволодінь додатково вилучено 13 тисяч набоїв різного калібру та великі суми готівки.

Наразі затриманим повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 263 Кримінального кодексу України (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами, вчинене за попередньою змовою групою осіб).

Вирішується питання щодо додаткової кваліфікації дій фігурантів. Зловмисники перебувають під вартою. Їм загрожує до 7 років тюрми.

