Полтавська ОВА шукає рішення щодо Будинку дитини, онкодиспансеру та аптеки в Кременчуці: що відомо

Сьогодні, 17:25 Переглядів: 583

У Полтавській обласній військовій адміністрації обговорили подальшу долю обласного Будинку дитини, онкологічного диспансеру та приміщення аптеки в центрі міста. Про це повідомив керівник ОВА Віталій Дяківнич 12 січня.

Під час обговорення міський голова Кременчука Віталій Малецький повідомив, що громада готова прийняти онкологічний диспансер на баланс міста, однак для його повноцінної роботи необхідна підтримка з придбання сучасного медичного обладнання.

Також Малецький звернувся до керівництва Полтавської обласної ради з пропозицією передати приміщення аптеки на вулиці Небесної Сотні у власність міської громади. За його словами, це дасть змогу провести реконструкцію будівлі.

Щодо обласного Будинку дитини, сторони зазначили, що головною перешкодою для відновлення роботи закладу залишається відсутність належних безпекових умов для перебування вихованців. Наразі опрацьовують можливі рішення.

Про укриття у Будинку дитини

Кременчуцький обласний спеціалізований будинок дитини тимчасово переїхав у приміщення дитячої лікарні. У самому ж приміщення Будинку тривають роботу з облаштування укриття.

Про стан сховища у Будинку дитини активно почали говорити з кінця січня торік.

Тоді комісія Уповноваженого з прав людини в Україні спільно з представниками громадських організацій виявила у закладі, зокрема, «кричущі порушення прав та інтересів дітей, які свідчать про системну байдужість до їхніх потреб, ставлять під загрозу гідність, здоров’я та безпеку». Крім того, за словами представників комісії, працівники закладу принижували вихованців, називаючи їх «інвалідами» і «тими, кого ніхто ніколи не всиновить».

Також зазначалося, що 90% фінансування закладу спрямовується на оплату праці персоналу та комунальні послуги, а не на забезпечення безпосередніх потреб дітей.

Реорганізація Будинку дитини

Додамо, що згідно з рішенням уряду від 4 лютого 2025-го, до 1 вересня в Україні мали б реорганізувати усі будинки дитини. Зокрема, вони мають бути трансформовані у центри медичної реабілітації, центри соціальної підтримки сім'ї та дітей. Цей процес є частиною реформи системи захисту прав дітей, спрямованої на деінституціалізацію та забезпечення виховання дітей в сімейному середовищі.

Наприкінці вересня депутати Полтавської обласної ради погодили перепрофілювати Будинок на Центр підтримки дітей та сімей.

Мета змін — забезпечити право дітей на виховання в родині або умовах, наближених до сімейних, допомогти сім’ям у складних життєвих обставинах та запобігати соціальному сирітству, йдеться в обґрунтуванні рішення.

У новому Центрі діятимуть такі відділення:

стаціонарного перебування;

термінового влаштування дітей;

для батьків із дітьми;

соціально-медичної реабілітації.

Нагадаємо, торік «Телеграф» розповідав, у яких умовах проживали вихованці Будинку, на якому етапі перебувало будівництво укриття, чи планується евакуація дітей, і як проходив процес реорганізації закладу

Про приміщення аптеки

Ще у 2021 році Кременчуцька міська рада зверталася до обласної ради з проханням передати громаді міста приміщення трьох аптек тоді ще «Полтавафарм», а нині — «Полтавафармація», у Кременчуці: колишньої аптеки «Ветеран» на вул. Небесної Сотні та двох аптек на вулиці Ігоря Сердюка (на території перинатального центру № 212 та колишньої центральної міської аптеки № 232). Це питання виникло одночасно з ситуацією у самій системі «Полтавафарм», яке опинилося у фінансовій скруті. Міська влада Кременчука гарантувала збереження профілю приміщень аптек. Питання про передачу їх Кременчуку були включено до розгляду на сесію облради 23 лютого, але розглянуто не було: тоді голова Олександр Біленький оголосив перерву і закрив сесію.

Наприкінці 2025 року депутати міськради знову підготували звернення до Полтавської обласної ради про передачу у власність громади будівлі міжлікарняної аптеки № 212 на вулиці Ігоря Сердюка, 49, біля перинатального центру.

Про онкологічний диспансер

У 2024 році стало відомо, що Полтавська обласна рада передасть онкодиспансер на баланс Кременчуцької громади. В обгрунтуванні необхідності прийняття такого рішення у Полтавській облраді називають сприяння ефективному використанню майна та створення спроможної мережі закладів охорони здоров’я. Також передбачається, що перехід онкодиспансеру на баланс Кременчуцької громади забезпечить ефективність управління закладами охорони здоров’я та підвищить якість надання послуг з медичного обслуговування пацієнтам у Кременчуці.

Вже влітку 2025 року у Кременчуці створили комунальне некомерційне медичне підприємство «Кременчуцький протипухлинний центр». Він працює на базі онкодиспансеру.

У коментарі «Кременчуцькому Телеграфу» головний лікар онкодиспансеру Володимир Севідов розповів, що ці зміни не вплинуть на роботу медзакладу — він продовжуватиме функціювати як і раніше.

— Ми були підпорядковані обласній раді. Зараз буде все те ж саме, тільки підпорядковані міській раді. Якщо ми раніше не отримували майже ніякої допомоги з області, то зараз ми розраховуємо, що місто буде нам допомагати, — розповів Севідов.

У серпні 2025-го на одній з сесій міської ради влада порушила питання капітальної реконструкції диспансеру на тлі його передачі з балансу області у власність Кременчуцької громади.

На сьогодні добудова обласного онкодиспансеру у Кременчуці проходить через систему управління публічними інвестиціями DREAM. За словами міського голови Віталія Малецького, «обласна рада, обласна адміністрація має це питання довести до логічного кінця і передати його уже в місто».

— Вони (обласне керівництво — ред.) починали це в рамках програми президента України «Велике будівництво» і мають завершити це «Велике будівництво», знайти ресурси, можливості, щоб цей проєкт реалізувати, — сказав Малецький.

За даними порталу DREAM, загальна вартість реконструкції з добудовою будівлі рентгенодіагностичного кабінету Кременчуцького обласного онкологічного диспансеру становить понад 200 мільйонів гривень. Проєктом передбачена добудова кабінету до вже зведеної споруди диспансеру.

Додамо, що станом на 2024 рік об’єкт був готовий на 65%. Роботи там призупинились через повномасштабне вторгнення, розповів «Телеграфу» головний лікар онкодиспансеру Володимир Севідов. Капітальне зведення реалізовувалось в рамках президентської програми «Велике будівництво».

Область не закладала гроші у бюджеті на 2025 рік на продовження реконструкції.