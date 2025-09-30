Обласні депутати погодили змінити Будинок дитини у Кременчуці на Центр підтримки дітей та сімей: навіщо це

ГО "Захист держави"
Володимир Поляков: «Маємо два фронти — зовнішній і внутрішній. І обидва потребують зусиль»
Олена Шуляк
Неврологія, серце, опорно-руховий апарат: перелік безкоштовних високоспеціалізованих послуг для ветеранів
Микола Корецький
Як депутат Полтавської облради від партії «Батьківщина», підтримав ініціативу волонтерів для школи-інтернату
Богдан Лазоренко
Розслідування помножене на нуль: чи буде правосуддя у справі кременчуцької «нафтової мафії»?
Микола Княжицький
Справді незалежними мають бути всі правоохоронні органи
Мирослава УКРАЇНСЬКА
«Українські книжки спалювали ще й новини з цього робили»
Сабіна Юркіна
Чому я не боюся. І чому нормально — боятися
Анатолій Василенко
Коли газовий рахунок кусається: борг — зростав, коли лічильник «відпочивав»
Віктор Крук
«Мені наснився дивний сон. А може віщий?»
Богдан Лазоренко
Токсична змова у Кременчуці: сморід, гроші та нафтова мафія під «кришою» влади Малецького
Богдан Лазоренко
Кінець близько. Хто ж фінансує роботу ворожого сайту “КременчукТудей” та поливає брудом опонентів міської влади?
Всеукраїнське об‘єднання «Батьківщина»
Тарифи на світло потрібно зменшувати, а не підвищувати, – Юлія Тимошенко
Віктор Крук
Як українці ведуться на російські фейки та розповсюджують кремлівські наративи і чи можна цьому протидіяти
Колектив АТ «КСЗ»
Пам'яті старшого майстра ОЦЛВ «КСЗ» Максима Литковича, який загинув на війні
Анатолій Василенко
Боргова прірва за комуналку в умовах воєнного стану: погляд на боргові реалії населення «не вмерлої» країни
Володимир Дмитренко
Дорогу посилить той, хто йде, або чому добре, коли на зупинках з'являються знаки заборони куріння
Олександр Мельник
Про акценти і пріоритети державної політики
Слуга народу - Полтавщина
На Полтавщині встановили лінійний прискорювач і сучасний комп'ютерний томограф
Лариса Гориславець
8 травня - День пам’яті та примирення. Чому нам потрібно переглянути традиції вшанування пам’яті?
Тетяна Донченко (Волинська)
Успішно «розсуваю шторки»: що сказав апеляційний суд у «справі дитсадків»
Кременчук, Полтавщина, Соціальний захист

Обласні депутати погодили змінити Будинок дитини у Кременчуці на Центр підтримки дітей та сімей: навіщо це

Сьогодні, 13:05 Переглядів: 175

Згідно з рішенням уряду від 4 лютого 2025-го, до 1 вересня в Україні мали б реорганізувати усі будинки дитини

Депутати Полтавської обласної ради погодили перепрофілювати спеціалізований Будинок дитини у Кременчуці на Центр підтримки дітей та сімей. Відповідне рішення ухвалили на черговій сесії Полтавської обласної ради 30 вересня.

Мета змін — забезпечити право дітей на виховання в родині або умовах, наближених до сімейних, допомогти сім’ям у складних життєвих обставинах та запобігати соціальному сирітству, йдеться в обґрунтуванні рішення.

У новому Центрі діятимуть такі відділення:

  • стаціонарного перебування;
  • термінового влаштування дітей;
  • для батьків із дітьми;
  • соціально-медичної реабілітації.

Після перевірки закладу в області виявили, що 21 дитина нині має потенціал для усиновлення чи виховання у сімейних формах. У закладі перебуває ще 9 дітей із тяжкими хронічними хворобами, які потребують медичного нагляду, а також троє дітей, яким необхідна паліативна допомога.

Фахівці наголошують, що потребу регіону в медичній реабілітації та паліативній допомозі забезпечують інші заклади, які уклали угоди з Національною службою здоров’я України за програмою медичних гарантій.

Додамо, що згідно з рішенням уряду від 4 лютого 2025-го, до 1 вересня в Україні мали б реорганізувати усі будинки дитини. Зокрема, вони мають бути трансформовані у центри медичної реабілітації, центри соціальної підтримки сім'ї та дітей. Цей процес є частиною реформи системи захисту прав дітей, спрямованої на деінституціалізацію та забезпечення виховання дітей в сімейному середовищі.

Рішення облради спрямоване на посилення соціального захисту дітей у складних життєвих обставинах, дітей-сиріт, дітей із інвалідністю та їхніх родин, йдеться в документі. Очікується, що перепрофілювання дозволить:

  • запровадити комплексний підхід до проблем дітей і сімей;
  • налагодити співпрацю між державними, неурядовими організаціями та місцевою владою;
  • гарантувати дотримання прав і соціальних гарантій дітей;
  • створити прозору систему звітності за результатами проєктів у сфері захисту дитинства;
  • підвищити ефективність використання бюджетних коштів та контролювати їх за допомогою індикаторів.

Нагадаємо, раніше «Кременчуцький Телеграф» писав про те, як проживають вихованці Будинку дитини у Кременчуці в умовах війни.

0
Автор: Телеграф
Теги: будинок дитини діти-сироти
Читайте telegraf.in.ua в Google News
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити про це редакцію.

Інформація

Користувачі, які знаходяться в групі Гості, не можуть залишати коментарі до даної публікації.
Будь-ласка, ЗАРЕЄСТРУЙТЕСЬ.
Ознайомтесь із правилами коментування.
Читайте також:
  • Kiaparts
  • НОВИНИ ПАРТНЕРІВ:


Свіжий випуск (№ 6 від 6 лютого 2025)

Для дому і сім'ї

Читати номер

Для дому і сім'ї - програма телепередач

Читати номер

Приватна газета

Читати номер
Попередні випуски

№ 5 від 30 січня 2025

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 4 від 23 січня 2025

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 3 від 16 січня 2025

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 2 від 9 січня 2025

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

Всі номери

Вверх