Обласні депутати погодили змінити Будинок дитини у Кременчуці на Центр підтримки дітей та сімей: навіщо це

Згідно з рішенням уряду від 4 лютого 2025-го, до 1 вересня в Україні мали б реорганізувати усі будинки дитини

Депутати Полтавської обласної ради погодили перепрофілювати спеціалізований Будинок дитини у Кременчуці на Центр підтримки дітей та сімей. Відповідне рішення ухвалили на черговій сесії Полтавської обласної ради 30 вересня.

Мета змін — забезпечити право дітей на виховання в родині або умовах, наближених до сімейних, допомогти сім’ям у складних життєвих обставинах та запобігати соціальному сирітству, йдеться в обґрунтуванні рішення.

У новому Центрі діятимуть такі відділення:

стаціонарного перебування;

термінового влаштування дітей;

для батьків із дітьми;

соціально-медичної реабілітації.

Після перевірки закладу в області виявили, що 21 дитина нині має потенціал для усиновлення чи виховання у сімейних формах. У закладі перебуває ще 9 дітей із тяжкими хронічними хворобами, які потребують медичного нагляду, а також троє дітей, яким необхідна паліативна допомога.

Фахівці наголошують, що потребу регіону в медичній реабілітації та паліативній допомозі забезпечують інші заклади, які уклали угоди з Національною службою здоров’я України за програмою медичних гарантій.

Додамо, що згідно з рішенням уряду від 4 лютого 2025-го, до 1 вересня в Україні мали б реорганізувати усі будинки дитини. Зокрема, вони мають бути трансформовані у центри медичної реабілітації, центри соціальної підтримки сім'ї та дітей. Цей процес є частиною реформи системи захисту прав дітей, спрямованої на деінституціалізацію та забезпечення виховання дітей в сімейному середовищі.

Рішення облради спрямоване на посилення соціального захисту дітей у складних життєвих обставинах, дітей-сиріт, дітей із інвалідністю та їхніх родин, йдеться в документі. Очікується, що перепрофілювання дозволить:

запровадити комплексний підхід до проблем дітей і сімей;

налагодити співпрацю між державними, неурядовими організаціями та місцевою владою;

гарантувати дотримання прав і соціальних гарантій дітей;

створити прозору систему звітності за результатами проєктів у сфері захисту дитинства;

підвищити ефективність використання бюджетних коштів та контролювати їх за допомогою індикаторів.

