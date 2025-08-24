ГО "Захист держави"
Кременчук, Здоров'я

«Обласна адміністрація має це питання довести до логічного кінця». Що кажуть у Кременчуці про добудову корпусу онкодиспансеру

Сьогодні, 13:00 Переглядів: 147

Питання капітальної реконструкції підняли під час сесії міської ради 22 серпня на тлі передачі диспансеру з балансу області у власність Кременчуцької громади

На сьогодні добудова обласного онкодиспансеру у Кременчуці проходить через систему управління публічними інвестиціями DREAM. За словами міського голови Віталія Малецького, «обласна рада, обласна адміністрація має це питання довести до логічного кінця і передати його уже в місто». Питання капітальної реконструкції підняли під час сесії міської ради 22 серпня на тлі передачі диспансеру з балансу області у власність Кременчуцької громади

Як виглядає реконструкція Кременчуцького обласного онкологічного диспансеру станом на 2021 рік

— Вони (обласне керівництво — ред.) починали це в рамках програми президента України «Велике будівництво» і мають завершити це «Велике будівництво», знайти ресурси, можливості, щоб цей проєкт реалізувати, — сказав Малецький. 

За даними порталу DREAM, загальна вартість реконструкції з добудовою будівлі рентгенодіагностичного кабінету Кременчуцького обласного онкологічного диспансеру становить понад 200 мільйонів гривень. Проєктом передбачена добудова кабінету до вже зведеної споруди диспансеру. 

Додамо, що станом на 2024 рік об’єкт був готовий на 65%. Роботи там призупинились через повномасштабне вторгнення, розповів «Телеграфу» головний лікар онкодиспансеру Володимир Севідов. Капітальне зведення реалізовувалось в рамках президентської програми «Велике будівництво».

Область не закладала гроші у бюджеті на 2025 рік на продовження реконструкції.

Що відомо про передачу онкодиспансеру на баланс міста

У серпні 2023-го тодішній очільник Полтавської облвійськадміністрації Дмитро Лунін, перебуваючи із робочим візитом у Кременчуці заявив, що «Міністерство охорони здоров’я не бачить у нас двох лікарень (обласних онкодиспансерів — ред.) на території області». На думку керівника області — або онкодиспансер треба переводити на рівень міської лікарні — або об'єднувати з Полтавою.

Пізніше, у грудні того року керівник департаменту охорони здоров’я Максим Середа запевнив, що закривати онкодиспансер у Кременчуці ніхто не буде. Його приєднають до обласної лікарні в Полтаві або ж до однієї із лікарень Кременчука.

Міський голова Кременчука Віталій Малецький додав, що місто зможе взяти заклад у комунальну власність лише у тому випадку, якщо там завершать ремонт. На той момент ремонт у приміщенні онкодиспансеру був завершений на 65%.

Уже на початку квітня 2024 року на нараді у Полтавській ОВА вирішували долю Кременчуцького онкодиспансеру. Очільник обласного департаменту здоров’я Віктор Лисак зазначив, що більш доцільним буде залишити диспансер у Кременчуці. Тоді ж під час наради міський голова Віталій Малецький заявив, що онкодиспансер залишатиметься на базі першої міської лікарні, проте юридично буде частиною ЛІЛ «Кременчуцька».


«Лікарі приймають буквально навколішках». У Кременчуці просять звернути увагу депутатів облради на добудову онкодиспансеру

