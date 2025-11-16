Місто прожило тиждень у режимі графіків і перерозподілів: новинний дайджест

Сьогодні, 17:05 Переглядів: 709

Пропонуємо вам тижневий дайджест головних новин — усе коротко, чітко і без зайвих деталей

Кременчук минулого тижня жив у режимі економії ресурсів, перерозподілу міського майна та постійних відключень світла й води. На цьому фоні міська влада ухвалювала земельні рішення, школи скорочували уроки, а правоохоронці зафіксували одразу кілька інцидентів зі зброєю.

Влада і майно

З1ясувалося, що виконком вирішив надати службову квартиру Марії Іванченко ще до її призначення головою райради. Також у місті планують передати в оренду кілька ділянок: дві під автостоянки та одну під розважальний комплекс. Окремо міськрада може віддати підприємцю понад гектар землі в оренду на 49 років.

Крім того, виконком зменшує видатки на підтримку комунальних медіа та перерозподіляє ці кошти.

Світло, вода та інфраструктура

Тиждень минув під графіками планових і позапланових відключень. У місті кажуть, що ситуація контрольована, але із забезпеченням електроенергією є складнощі.

На різних вулицях Кременчука відключали воду, зупинялись тролейбуси, були проблеми з опаленням і зв'язком. Також у планах оновлення вуличного освітлення на 50 млн грн протягом трьох років і витрати у 9 млн грн на облаштування місця для зберігання солі.

Освіта в темряві

Заклади освіти у Кременчуці не мають автономного живлення для повноцінної роботи, про що повідомив міський голова Віталій Малецький. Через це в школах скоротили уроки до 30 хвилин.

На загальноукраїнському рівні ситуація теж не райдужна: уряд не включив до проєкту бюджету підвищення зарплат учителям.

Війна та ветерани

Військова адміністрація показала, яким буде новий ветеранський простір у місті. Також речник Полтавського ТЦК розповів про нюанси мобілізації та примусове доставлення військовозобов’язаних.

Також на Полтавщині призупинили роботу комісії, що визначає критично важливі підприємства.

Міністр оборони України Денис Шмигаль заявив, що на Полтавщині планують створити Координаційний центр протиповітряної оборони.

Для ветеранів на загальноукраїнському рівні передбачили компенсацію витрат на переобладнання авто під потреби людей з інвалідністю.

Безпека та надзвичайні події

Тиждень не минув без інцидентів зі зброєю. У чоловіка, який стріляв у Кременчуцькому РТЦК, вилучили пістолет, ножі та патрони. Також на Раківці чоловік стріляв із стартового пістолета — правоохоронці з’ясовують деталі.

На набережній фура з’їхала з берега в Дніпро. У патрульній поліції зазначають, що цей випадок не кваліфікують як ДТП. Водій стверджує, що рухався за навігатором.

У Кременчуці прикордонники спільно з детективами Бюро економічної безпеки Чернівецької області викрили дві промислові лінії з незаконного виробництва контрафактних сигарет українських та молдовських брендів.

Судові справи

Жительку Кременчуцького району засудили до 4 років ув’язнення за фейкові «замінування» правоохоронних органів, рік іспитового терміну отримав кременчуківець, який «замінував» Офіс Президента.

У стінах Автозаводського районного суду Кременчука відбулося чергове судове засідання у кримінальному провадженні щодо загибелі дитини на території дитячого садка внаслідок падіння дерева. На засіданні мали допитати трьох свідків, але двоє не з'явилися та не попередили про свою відсутність.

У стінах Кременчуцького районного суду продовжилося слухання справи по звинуваченню депутата Полтавської облради Олега Дядика та його водія Антона Грабового у замаху на вбивство. За результатами засідання суд так і не перейшов до розгляду справи по суті та відклав підготовче засідання на наступну дату.

Гроші та соцзахист

У «Дії» стартував прийом заявок на «зимову тисячу», але в деяких користувачів застосунок працює нестабільно.

Уряд оголосив п’ять країн, із якими планують множинне громадянство для українців.