ГО "Захист держави"
Екскурсія до військово-історичного музею: дотик до пам’яті поколінь
Олена Шуляк
Нардеп Олена Шуляк: "Власна справа" допомогла понад 32 тис. українців відкрити чи розвинути свій бізнес
Микола Корецький
Як депутат Полтавської облради від партії «Батьківщина», підтримав ініціативу волонтерів для школи-інтернату
Богдан Лазоренко
Розслідування помножене на нуль: чи буде правосуддя у справі кременчуцької «нафтової мафії»?
Микола Княжицький
Справді незалежними мають бути всі правоохоронні органи
Мирослава УКРАЇНСЬКА
«Українські книжки спалювали ще й новини з цього робили»
Сабіна Юркіна
Чому я не боюся. І чому нормально — боятися
Анатолій Василенко
Коли газовий рахунок кусається: борг — зростав, коли лічильник «відпочивав»
Віктор Крук
«Мені наснився дивний сон. А може віщий?»
Богдан Лазоренко
Токсична змова у Кременчуці: сморід, гроші та нафтова мафія під «кришою» влади Малецького
Богдан Лазоренко
Кінець близько. Хто ж фінансує роботу ворожого сайту “КременчукТудей” та поливає брудом опонентів міської влади?
Всеукраїнське об‘єднання «Батьківщина»
Тарифи на світло потрібно зменшувати, а не підвищувати, – Юлія Тимошенко
Віктор Крук
Як українці ведуться на російські фейки та розповсюджують кремлівські наративи і чи можна цьому протидіяти
Колектив АТ «КСЗ»
Пам'яті старшого майстра ОЦЛВ «КСЗ» Максима Литковича, який загинув на війні
Анатолій Василенко
Боргова прірва за комуналку в умовах воєнного стану: погляд на боргові реалії населення «не вмерлої» країни
Володимир Дмитренко
Дорогу посилить той, хто йде, або чому добре, коли на зупинках з'являються знаки заборони куріння
Олександр Мельник
Про акценти і пріоритети державної політики
Тетяна Донченко (Волинська)
Успішно «розсуваю шторки»: що сказав апеляційний суд у «справі дитсадків»
Україна, Світ

Українці зможуть мати другий паспорт: уряд назвав п’ять країн для множинного громадянства

Сьогодні, 12:31 Переглядів: 501 Коментарів: 1

 

Список значно коротший, ніж очікувалося

Український уряд затвердив перелік держав, громадяни яких зможуть отримувати українські паспорти без відмови від свого громадянства. Водночас українці зможуть претендувати на паспорти цих країн за тією ж умовою, пише ВВС.

До переліку увійшли США, Канада, Німеччина, Польща та Чехія. Як пояснили в уряді, саме ці держави є «надійними партнерами України» і традиційно підтримують її у війні проти Росії.

Закон про множинне громадянство набув чинності в липні 2025 року. Він передбачає, що уряд формує список країн, із якими Україна запроваджує можливість подвійного громадянства. Спершу очікувалося, що перелік охоплюватиме кілька десятків держав, однак у фінальному варіанті їх лише п’ять.

Основна мета закону — спростити процедуру для українців за кордоном, насамперед для численної діаспори у США, Канаді, Польщі, Чехії та Німеччині.

ПО ТЕМІ:

Для отримання українського громадянства необхідно скласти іспит

0
Автор: Руслана Горгола Джерело фото: censor.net
Теги: громадянство громадянство України
Читайте telegraf.in.ua в Google News
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити про це редакцію.

Коментарі: 1

1 543
evil:
Сьогодні, 13:49

Для чого це сцяння у очі? Аби собі запасні шляхи відступу забеспечити? Як при владі красти - то патріот у вишиванці та громадянин України. А як кримінальная відповідальність за скоїне або сховатися від мобілізації - то я одразу громадянин Канади або Чехії? Так?


2 0

Інформація

Користувачі, які знаходяться в групі Гості, не можуть залишати коментарі до даної публікації.
Будь-ласка, ЗАРЕЄСТРУЙТЕСЬ.
Ознайомтесь із правилами коментування.
Читайте також:
  • Kiaparts
  • НОВИНИ ПАРТНЕРІВ:


Свіжий випуск (№ 6 від 6 лютого 2025)

Для дому і сім'ї

Читати номер

Для дому і сім'ї - програма телепередач

Читати номер

Приватна газета

Читати номер
Попередні випуски

№ 5 від 30 січня 2025

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 4 від 23 січня 2025

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 3 від 16 січня 2025

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 2 від 9 січня 2025

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

Всі номери

Вверх