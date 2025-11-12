Українці зможуть мати другий паспорт: уряд назвав п’ять країн для множинного громадянства

Український уряд затвердив перелік держав, громадяни яких зможуть отримувати українські паспорти без відмови від свого громадянства. Водночас українці зможуть претендувати на паспорти цих країн за тією ж умовою, пише ВВС.

До переліку увійшли США, Канада, Німеччина, Польща та Чехія. Як пояснили в уряді, саме ці держави є «надійними партнерами України» і традиційно підтримують її у війні проти Росії.

Закон про множинне громадянство набув чинності в липні 2025 року. Він передбачає, що уряд формує список країн, із якими Україна запроваджує можливість подвійного громадянства. Спершу очікувалося, що перелік охоплюватиме кілька десятків держав, однак у фінальному варіанті їх лише п’ять.

Основна мета закону — спростити процедуру для українців за кордоном, насамперед для численної діаспори у США, Канаді, Польщі, Чехії та Німеччині.