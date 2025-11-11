У Кременчуці повінстю зупинили рух тролейбусів через відсутність напруги

Сьогодні, 11 листопада, близько 8.40 у Кременчуці повністю зупинили рух тролейбусів. Про це повідомляють у пресслужбі Кременчуцької міськради з посиланням на тролейбусне управління.
Причиною цьому називають відсутність напруги у мережі через запровадження графіків погодинних відключень електроенергії.
Про відновлення руху тролейбусів буде повідомлено додатково.
Нагадаємо, зупиняли рух тролейбусів через відсутність напруги у Кременчуці і вчора: працювали тільки маршрути № 7, № 10 та № 25.
