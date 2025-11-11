У Кременчуці повінстю зупинили рух тролейбусів через відсутність напруги

Сьогодні, 09:12 Переглядів: 374 Коментарів: 2

Сьогодні, 11 листопада, близько 8.40 у Кременчуці повністю зупинили рух тролейбусів. Про це повідомляють у пресслужбі Кременчуцької міськради з посиланням на тролейбусне управління.

Причиною цьому називають відсутність напруги у мережі через запровадження графіків погодинних відключень електроенергії.

Про відновлення руху тролейбусів буде повідомлено додатково.

Нагадаємо, зупиняли рух тролейбусів через відсутність напруги у Кременчуці і вчора: працювали тільки маршрути № 7, № 10 та № 25.