Кременчук

У Кременчуці зупинили рух тролейбусів через відсутність напруги

Сьогодні, 09:26 Переглядів: 279 Коментарів: 1

Працюють лише маршрути №7, №10 та №25

Через відсутність напруги у контактній тролейбусній мережі в Кременчуці тимчасово зупинили рух електротранспорту. Про це повідомили у Кременчуцькій міській раді.

Наразі курсують лише тролейбуси (автобуси) за маршрутами № 7, № 10 та № 25.

Фахівці підприємства працюють над відновленням електроживлення, йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, у Кременчуці зупиняли рух тролейбусів майже за всіма маршрутами 8 листопада внаслідок масованого обстрілу російської армії.

Атака Кременчуцького району 8 листопада: що відомо

Вночі та вранці 8 листопада російські війська атакували Кременчуцький район ракетами та безпілотниками. Як повідомляли у міській раді Горішніх Плавнів, росіяни вдарили по кількох об'єктах енергетичної інфраструктури у громаді. Місто перейшло у режим надзвичайної ситуації. Внаслідок атаки росіян по Полтавщині травмовано людину, повідомили в облвійськадміністрації.

Тоді Кременчук повністю залишився без електроенергії, у місті воду подавали за графіком. 

Як розповіли в «Укрзалізниці», через пошкодження залізниці на Полтавщині змінили маршрути поїздів і скасували кілька рейсів. У прокуратурі заявили, що внаслідок влучань і падіння уламків у Кременчуцькому районі пошкоджено енергетичний об’єкт, у Лубенському районі — адміністративну будівлю та приміщення локомотивного депо. Також постраждали локомотиви, які перебували на техобслуговуванні. У Полтавському районі пошкоджено майно підприємства нафтогазової галузі. 43-річний працівник отримав множинні осколкові поранення.

Серед засобів ураження — дрони «Герань-2» та крилаті ракети (тип уточнюють).

У Офісі генпрокурора розповіли, що росіяни також вдарили по Кременчуцькій ГЕС: зафіксовано 15 влучань.

Автор: Телеграф
Теги: тролейбус
zzzzzz:
Сьогодні, 10:41

А як же автономний хід?


