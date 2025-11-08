У Кременчуці зупинили рух тролейбусів через знеструмлення міста — міськрада

Сьогодні, 08:11 Переглядів: 380 Коментарів: 1

Через відсутність напруги в контактній тролейбусній мережі у Кременчуці тимчасово зупинено рух тролейбусів. Як повідомили у міській раді, наразі продовжують курсувати лише тролейбуси (автобуси) за маршрутами № 7, № 10 і № 25.

Рух буде відновлено після стабілізації електропостачання.

Нагадаємо, 8 листопада після чергової масованої атаки російських військ Кременчук повністю залишився без електроенергії. Про це повідомив міський голова Віталій Малецький. На Полтавщині через обстріл росіян діє спеціальний графік аварійних відключень.