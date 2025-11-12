На Полтавщині створять Координаційний центр протиповітряної оборони

Нові центри ППО також з’являться у Чернігівській та Запорізькій областях

На Полтавщині планують створити Координаційний центр протиповітряної оборони. Про це повідомив міністр оборони України Денис Шмигаль.

За його словами, цей центр має підсилити роботу сил ППО та дозволити оперативніше реагувати на повітряні загрози.

Міністр оборони розповів про це після наради в Координаційному центрі протиповітряної оборони на Харківщині.

Масштабувати центр ППО планують не тільки на територію Полтавської області, а ще й на Чернігівську та Запорізьку області.

Нагадаємо, нещодавно президент України Володимир Зеленський доповілав, що в Україні ППО захищає 203 ключові об’єкти інфраструктури, насамперед енергетику.