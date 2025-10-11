Зеленський: ППО захищає 203 ключові об’єкти інфраструктури — насамперед енергетику

Сьогодні, 14:04

Президент каже, що Україна очікує додаткові системи Patriot вже восени

Україна зосередила протиповітряну оборону на 203 ключових об’єктах критичної інфраструктури. Про це президент Володимир Зеленський заявив під час спілкування з журналістами.

За його словами, йдеться передусім про енергетичні об’єкти, газотранспортну систему та водопостачання.

— Об’єктів набагато більше, але з міркувань безпеки ми говоримо тільки про ключові, — пояснив Зеленський.

Він підкреслив, що захист цієї інфраструктури — серйозний виклик, але Україна діє правильно та розраховує на посилену підтримку партнерів.

Також глава держави повідомив, що восени Україна має отримати дві системи Patriot — для посилення ППО.

