Зеленський: ППО захищає 203 ключові об’єкти інфраструктури — насамперед енергетику

Україна зосередила протиповітряну оборону на 203 ключових об’єктах критичної інфраструктури. Про це президент Володимир Зеленський заявив під час спілкування з журналістами.
За його словами, йдеться передусім про енергетичні об’єкти, газотранспортну систему та водопостачання.
Він підкреслив, що захист цієї інфраструктури — серйозний виклик, але Україна діє правильно та розраховує на посилену підтримку партнерів.
Також глава держави повідомив, що восени Україна має отримати дві системи Patriot — для посилення ППО.
