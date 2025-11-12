Стрілянина в Кременчуцькому РТЦК: у нападника вилучили пістолет, ножі та патрони

Також обвинуваченому обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою

Стали відомі деталі справи щодо стрілянини у Кременчуцькому районному територіальному центрі комплектування та соціальної підтримки, яка сталася 30 жовтня.

Як стало відомо із ухвал Крюківського районного суду від 5 листопада, після затримання нападника правоохоронці провели кілька обшуків — на місці події, у нього вдома, в гаражі та двох автомобілях.

В одній із ухвал йдеться, що 30 жовтня близько 16.00 чоловіка доставили на збірний пункт Кременчуцького РТЦК та СП. Там він дістав пістолет схожий на ТТ та вистрілив у ноги двом військовослужбовцям.

Так під час обшуку на місці події у чоловіка правоохоронці вилучили 3 гільзи, рюкзак, сумку, шапку та пару рукавичок, магазин від пістолету, 8 набоїв з магазину, набір ключів від квартири та гаражу, 2 набори ключів від автомобіля, мобільний телефон, пакет документів, складний ніж з полімерною рукояткою та ніж з рукояткою металевою сірого кольору (суцільний нескладний), насос сірого кольору.

Також того ж дня правоохоронці обшукали автомобіль Mersedes Vito синього кольору, який знаходився на території збірного пункту. Там слідчі вилучили предмет зовні схожий на пістолет ТТ, магазин до пістолету, 4 набої, 1 гільзу з металу жовтого кольору.

Того ж дня під час обшуків гаража та автомобіля затриманого поліція знайшла чорний пістолет з позначенням «ПСШ 10», магазин та 17 патронів.

Вдома у чоловіка вилучили 37 патронів різного маркування, 3 гільзи, пластикову накладку на рукоятку пістолету, механізм до пістолету та дерев'яні нунчаки.

На всі ці речі суд наклав арешт.

Нагадаємо, досудове розслідування триває у рамках відкритого кримінального провадження за ч. 1 ст. 263, ч. 2 ст. 350 Кримінального кодексу України (Незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами та Погроза або насильство щодо службової особи чи громадянина, який виконує громадський обов’язок).



