Стрілянина у ТЦК та СП у Кременчуці: суд обрав підозрюваному запобіжний захід — джерела

Досудове розслідування триває у рамках відкритого кримінального провадження за ч. 1 ст. 263, ч. 2 ст. 350 КК України (Незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами та Погроза або насильство щодо службової особи чи громадянина, який виконує громадський обов’язок)

У Кременчуці суд обрав запобіжний захід підозрюваному у стрілянині в районному територіальному центрі комплектування та соціальної підтримки (ТЦК та СП) у вигляді тримання під вартою на 60 діб. Про це «Кременчуцькому Телеграфу» повідомили джерела у правоохоронних органах.

Під вартою його триматимуть до кінця поточного року. Запобіжний захід діє з 2 листопада. Досудове розслідування триває у рамках відкритого кримінального провадження за ч. 1 ст. 263, ч. 2 ст. 350 КК України (Незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами та Погроза або насильство щодо службової особи чи громадянина, який виконує громадський обов’язок).

Що передувало

30 жовтня, в одному з приміщень Кременчуцького територіального центру комплектування та соціальної підтримки сталася стрілянина.

Як повідомили у обласному ТЦК та СП подія сталася близько 16.00, коли до збірного пункту поліція доставила військовозобов’язаного громадянина.

— Під час оформлення документів і обов’язкового огляду у відповідь на запитання працівника поліції щодо наявності заборонених предметів чи речовин, він дістав пістолет (попередньо переобладнаний з травматичного ТТ) і здійснив кілька пострілів, — коментують в ТЦК.

В результаті цього двоє військових отримали поранення в ноги. Їх доставили до лікарні, їх життю нічого не загрожує.