У Кременчуцькому РТЦК та СП сталася стрілянина — джерела (доповнено)

Сьогодні, 17:39 Переглядів: 969 Коментарів: 1

Сьогодні, 30 жовтня, в одному з приміщень Кременчуцького територіального центру комплектування та соціальної підтримки сталася стрілянина. Про це «Кременчуцькому Телеграфу» стало відомо із власних джерел.

Наразі є інформація про двох постраждалих. Це військовослужбовці чи мобілізовані — наразі не відомо.

Більше інформації про подію наразі немає.

«Кременчуцький Телеграф» звернувся за коментарем до речника Полтавського обласного ТЦК та СП Романа Істоміна. Як тільки у нас буде його відповідь, ми одразу повідомимо читачів.

Доповнено:

У пресслужбі Полтавського обласного тЦК та СП прокоментували подію.

За їх словами, подія сталася близько 16.00, коли до збірного пункту поліція доставили військовозобов’язаного громадянина.

Під час оформлення документів і обов’язкового огляду у відповідь на запитання працівника поліції щодо наявності заборонених предметів чи речовин, він дістав пістолет (попередньо переобладнаний з травматичного ТТ) і здійснив кілька пострілів, — коментують в ТЦК.

В результаті цього двоє військових отримали поранення в ноги. Наразі їх доставили до лікарні, їх життю нічого не загрожує.

Стрільця поліція затримала. Нині тривають слідчі дії.

У Полтавському ОТЦК та СП також додають, що посягання на життя військовослужбовця карається позбавленням волі на строк від 9 до 15 років або довічним позбавленням волі (стаття 348 Кримінального кодексу України).

Доповнено:

Як повідомиляють у соцмережах, один зі співробітників ТЦК отримав вогнепальне поранення ноги навиліт, пошкоджено мʼякі тканини. У другого куля пошкодила кістку гомілки і застрягла в кістці.

Також до лікарні доставили стрільця. Чоловік непритомний, у нього травма голови.