Кременчук, Бізнес/Робота

У Кременчуці міськрада може передати підприємиці понад гектар землі в оренду на 49 років

Сьогодні, 15:58 Переглядів: 0

Зв’язки підприємиці, ймовірно, ведуть до депутата міської ради Віталія Котляра

Кременчуцька міська рада може передати в оренду земельну ділянку площею 14 857 кв.м (приблизно 1,5 га) на проїзді Галузевому, 18. Ділянку отримає фізична особа-підприємець Богданова Катерина Олександрівна. Відповідний проєкт рішення оприлюднили на сайті міської ради.

Відповідне рішення передбачає укладення договору оренди строком на 49 років. Землю надають для експлуатації та обслуговування нежитлових будівель та споруд.

За даними Prozorro Sale, ФОП Катерина Богданова у 2024 році викупила на аукціоні нежитлові будівлі, що розташовані на проїзді Галузевому, 18 за понад 500 тисяч гривень (разом з ПДВ). 

Як вказано у аналітичних системах YouControl та Clarity Project, Катерина Богданова зареєстрована як ФОП у селі Чечелеве Кременчуцького району з 2022 року. Основний вид діяльності — неспеціалізована оптова торгівля.

За даними, оприлюдненими на сайті Кременчуцької міської ради, Катерина Богданова у попередньому, сьомому скликанні ради, була помічницею депутата Віталія Котляра. Водночас земельна ділянка, про яку йдеться в проєкті рішення, розташована поруч із ТОВ «Кредмаш Сервіс Україна», генеральним директором якого є сам депутат, а одним з кінцевих бенефіціарів — його мати Тетяна Котляр.

Фото: google maps. На фото червоним позначена нежитлова будівля, що розташована на проїзді Галузевому, 18

У коментарі «Кременчуцькому Телеграфу» ФОП Катерина Богданова не підтвердила і не спростувала свої можливі зв’язки з депутатом міськради, зазначивши, що «не має бажання допомагати (журналістам — ред.) в цій роботі». Щодо планів на використання цієї ділянки, жінка додала, що «не має часу на розмови»

Нагадаємо, у Кременчуці планують передати в оренду земельні ділянки — дві під автостоянки, одну під розважальний комплекс.

0
Автор: Телеграф Джерело фото: Prozorro Sale/фото нерухомості, яку викупила підприємиця у 2024 році
Теги: оренда
