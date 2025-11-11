ГО "Захист держави"
Кременчук, Бізнес/Робота

У Кременчуці планують передати в оренду земельні ділянки — дві під автостоянки, одну під розважальний комплекс

Сьогодні, 13:03 Переглядів: 1 429

Договори оренди укладатимуть строком на п’ять років

У Кременчуці планують передати в оренду три земельні ділянки. Дві з них розташовані на вулиці Володимира Великого — біля будинків № 66 і № 68, ще одна — на проспекті Лесі Українки, біля гіпермаркету «Простор». Про це йдеться у відповідних договорах оренди земельних ділянок, які оприлюднили на сайті Кременчуцької міської ради.

На найближчій сесії міської ради депутати мають розглянути проєкт рішення про проведення електронного аукціону з передачі цих земельних ділянок в оренду.

Земельні ділянки на вул. Володимира Великого, площею 1315 кв.м та 3920 кв.м використовуватимуть для розміщення та експлуатації автостоянок для індивідуального транспорту. Нормативна грошова оцінка цих ділянок становить відповідно 609 тис. грн та 1,8 млн грн. 

Фото: Опендатабот, ділянка біля гіпермаркету

Ще одну ділянку — площею 7485 кв.м передаватимуть для будівництва розважального комплексу з автостоянкою на просп. Лесі Українки, біля гіпермаркету «Простор». Її нормативна оцінка — понад 10 млн грн.

Усі ділянки передаватимуть в оренду на п’ять років.

Нагадаємо, нещодавно ми писали, що нежитловий будинок на вулиці Тараса Шевченка, 38 здали в оренду ТОВ «Єврокор Плюс». Зв'язки компанії ведуть до депутата міськради Сергія Порчиряна.

Автор: Телеграф
Теги: оренда
Вверх