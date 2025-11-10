{user_fullname}
Більярд і побратимство: ветеранські змагання з нагоди Дня Збройних сил України
Олена Шуляк
Нардеп Олена Шуляк: "Власна справа" допомогла понад 32 тис. українців відкрити чи розвинути свій бізнес
Микола Корецький
Як депутат Полтавської облради від партії «Батьківщина», підтримав ініціативу волонтерів для школи-інтернату
Богдан Лазоренко
Розслідування помножене на нуль: чи буде правосуддя у справі кременчуцької «нафтової мафії»?
Микола Княжицький
Справді незалежними мають бути всі правоохоронні органи
Мирослава УКРАЇНСЬКА
«Українські книжки спалювали ще й новини з цього робили»
Сабіна Юркіна
Чому я не боюся. І чому нормально — боятися
Анатолій Василенко
Коли газовий рахунок кусається: борг — зростав, коли лічильник «відпочивав»
Віктор Крук
«Мені наснився дивний сон. А може віщий?»
Богдан Лазоренко
Токсична змова у Кременчуці: сморід, гроші та нафтова мафія під «кришою» влади Малецького
Богдан Лазоренко
Кінець близько. Хто ж фінансує роботу ворожого сайту “КременчукТудей” та поливає брудом опонентів міської влади?
Всеукраїнське об‘єднання «Батьківщина»
Тарифи на світло потрібно зменшувати, а не підвищувати, – Юлія Тимошенко
Віктор Крук
Як українці ведуться на російські фейки та розповсюджують кремлівські наративи і чи можна цьому протидіяти
Колектив АТ «КСЗ»
Пам'яті старшого майстра ОЦЛВ «КСЗ» Максима Литковича, який загинув на війні
Анатолій Василенко
Боргова прірва за комуналку в умовах воєнного стану: погляд на боргові реалії населення «не вмерлої» країни
Володимир Дмитренко
Дорогу посилить той, хто йде, або чому добре, коли на зупинках з'являються знаки заборони куріння
Олександр Мельник
Про акценти і пріоритети державної політики
Тетяна Донченко (Волинська)
Успішно «розсуваю шторки»: що сказав апеляційний суд у «справі дитсадків»
Україна, Світ, Соціальний захист

Держава компенсуватиме ветеранам й ветеранкам з інвалідністю витрати на переобладнання автівок

Сьогодні, 14:20 Переглядів: 307

 

Максимальний розмір виплати — до 70 тисяч гривень

Кабмін ухвалив постанову, яка запроваджує механізм грошової компенсації для ветеранів й ветеранок з інвалідністю за переобладнання власних автомобілів під свої потреби. Максимальний розмір виплати — до 70 тисяч гривень. Про це повідомляє Міністерство у справах ветеранів України.

— Це не просто фінансова допомога, а черговий крок до справжньої безбар’єрності та мобільності у цивільному житті Захисників та Захисниць, які втратили своє здоров’я на війні, - йдеться у повідомленні.

Коли і як отримати

Починаючи з січня 2026 року компенсація надаватиметься ветеранам й ветеранкам з інвалідністю на основі фактичних, документально підтверджених витрат за переобладнання власних автівок на спеціалізованих СТО, які мають таку ліцензію.

Куди звертатися за компенсацією

До структурних підрозділів з питань ветеранської політики (при обласній та районній військовій адміністрації або виконавчих органах міських рад), із заявою та необхідними документами. 

Щодо деталей як отримати компенсацію Мінветеранів надасть цю інформацію додатково. 

— Створення безбар’єрного простору для ветеранів й ветеранок з інвалідністю — це питання не лише зручності, а й повага до їхнього подвигу та внеску у захист країни. Безбар’єрність — це доступ до транспорту, освіти, медицини, послуг і працевлаштування без перешкод, - зазначають у Мінветеранів.

У відомстві також нагадали, що Мінветеранів оплачує навчання водінню авто для ветеранів й ветеранок з інвалідністю. Щоб пройти безоплатне навчання, потрібно звернутися до місцевого підрозділу з питань ветеранської політики за місцем реєстрованого, або фактичного проживання.

Нагадаємо, нещодавно ми повідомляли, що в Україні запустили портал з пошуку освітніх можливостей для ветеранів війни.

Раніше ми писали, що у Кременчуці створили «Сервісний офіс у справах ветеранів».

Автор: Віктор Крук
Теги: Мінветеранів особи з інвалідністю інваліди компенсація автомобіль
Вверх