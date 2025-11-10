Держава компенсуватиме ветеранам й ветеранкам з інвалідністю витрати на переобладнання автівок

Кабмін ухвалив постанову, яка запроваджує механізм грошової компенсації для ветеранів й ветеранок з інвалідністю за переобладнання власних автомобілів під свої потреби. Максимальний розмір виплати — до 70 тисяч гривень. Про це повідомляє Міністерство у справах ветеранів України.

— Це не просто фінансова допомога, а черговий крок до справжньої безбар’єрності та мобільності у цивільному житті Захисників та Захисниць, які втратили своє здоров’я на війні, - йдеться у повідомленні.

Коли і як отримати

Починаючи з січня 2026 року компенсація надаватиметься ветеранам й ветеранкам з інвалідністю на основі фактичних, документально підтверджених витрат за переобладнання власних автівок на спеціалізованих СТО, які мають таку ліцензію.

Куди звертатися за компенсацією

До структурних підрозділів з питань ветеранської політики (при обласній та районній військовій адміністрації або виконавчих органах міських рад), із заявою та необхідними документами.

Щодо деталей як отримати компенсацію Мінветеранів надасть цю інформацію додатково.

— Створення безбар’єрного простору для ветеранів й ветеранок з інвалідністю — це питання не лише зручності, а й повага до їхнього подвигу та внеску у захист країни. Безбар’єрність — це доступ до транспорту, освіти, медицини, послуг і працевлаштування без перешкод, - зазначають у Мінветеранів.

У відомстві також нагадали, що Мінветеранів оплачує навчання водінню авто для ветеранів й ветеранок з інвалідністю. Щоб пройти безоплатне навчання, потрібно звернутися до місцевого підрозділу з питань ветеранської політики за місцем реєстрованого, або фактичного проживання.

