Держава компенсуватиме ветеранам й ветеранкам з інвалідністю витрати на переобладнання автівок

Кабмін ухвалив постанову, яка запроваджує механізм грошової компенсації для ветеранів й ветеранок з інвалідністю за переобладнання власних автомобілів під свої потреби. Максимальний розмір виплати — до 70 тисяч гривень. Про це повідомляє Міністерство у справах ветеранів України.
Коли і як отримати
Починаючи з січня 2026 року компенсація надаватиметься ветеранам й ветеранкам з інвалідністю на основі фактичних, документально підтверджених витрат за переобладнання власних автівок на спеціалізованих СТО, які мають таку ліцензію.
Куди звертатися за компенсацією
До структурних підрозділів з питань ветеранської політики (при обласній та районній військовій адміністрації або виконавчих органах міських рад), із заявою та необхідними документами.
Щодо деталей як отримати компенсацію Мінветеранів надасть цю інформацію додатково.
У відомстві також нагадали, що Мінветеранів оплачує навчання водінню авто для ветеранів й ветеранок з інвалідністю. Щоб пройти безоплатне навчання, потрібно звернутися до місцевого підрозділу з питань ветеранської політики за місцем реєстрованого, або фактичного проживання.
