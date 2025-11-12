Жительку Кременчуцького району засудили до 4 років ув’язнення за фейкові «замінування»

Сьогодні, 11:23 Переглядів: 356

Вона неодноразово телефонувала до поліції під час іспитового строку

Жительку Кременчуцького району засудили до 4 років і 1 місяця позбавлення волі за повторне завідомо неправдиве повідомлення про підготовку вибуху (ч.2 ст.259 Кримінального кодексу України). Про це повідомила пресслужба прокуратури Полтавщини.

За даними слідства, у квітні 2025 року жінка неодноразово телефонувала до правоохоронних органів і повідомляла про нібито «замінування» їхніх приміщень. Через ці дзвінки доводилося тимчасово зупиняти роботу відомств і залучати рятувальників та вибухотехніків.

Як з’ясувалося, злочини жінка вчинила під час іспитового строку, уже маючи попередню судимість за аналогічні дії. Суд, розглянувши обидва вироки, призначив їй реальний термін ув’язнення.

Засуджена перебуває під вартою. Вирок поки що не набрав законної сили — триває строк на його апеляційне оскарження.

Нагадаємо, що у Кременчуці розслідують справу про «замінування» Офісу президента.