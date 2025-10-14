У Кременчуці розслідують справу про «замінування» Офісу президента

Сьогодні, 16:04 Переглядів: 158

У Кременчуці триває розслідування щодо чоловіка, який телефоном повідомив про нібито замінування будівлі ОП

10 жовтня 2025 року Автозаводський районний суд Кременчука надав кременчуцьким слідчим дозвіл на тимчасовий доступ до документів одного з мобільних операторів у справі про неправдиве повідомлення про замінування Офісу президента України. Про це стало відомо з ухвали суду.

За даними слідчих, 15 вересня, близько 16.00, невідома особа зателефонувала, ймовірно, на лінію «102» і повідомила про нібито замінування будівлі Офісу президента.

Під час розслідування поліціянти встановили ймовірного автора дзвінка. 16 вересня слідчі провели обшук за місцем його тимчасового проживання, де вилучили телефон із SIM-карткою, з якої був здійснений виклик.

Розслідування триває в межах кримінального провадження за ч.2 ст. 259 КК України (завідомо неправдиве повідомлення про загрозу безпеці громадян, вчинене повторно або за попередньою змовою групою осіб).

