За три роки у Кременчуці можуть оновити вуличне освітлення на 50 млн гривень

Кременчуцька міська рада готується затвердити програму розвитку зовнішнього освітлення «Світло на 2026–2028 роки». Її мета — зробити освітлення вулиць, парків і пішохідних зон безпечнішим, енергоощадним і сучасним. Про це стало відомо з проєкту рішення, який оприлюднили на сайті міськради.
Загальний обсяг фінансування програми становить 53,56 млн грн. Кошти планують залучити з міського бюджету та з інших джерел, зокрема грантів і міжнародної допомоги.
За інформацією Департаменту житлово-комунального господарства, у межах програми проведуть:
У департаменті наголошують, що використання LED-технологій дозволить знизити споживання електроенергії, скоротити витрати на обслуговування і зменшити викиди парникових газів. Також очікують, що якісне освітлення зменшить кількість ДТП і покращить безпеку на вулицях.
Нині мережа зовнішнього освітлення Кременчуцької громади налічує понад 10,5 тисячі світлоточок і простягається більш ніж на 540 км. Програма «Світло» має стати першим етапом переходу до повністю модернізованої системи освітлення міста.
Нагадаємо, раніше ми писали, що під час відключення вуличного освітлення у Кременчуці зростає рівень травматизму і злочинності.
ІнформаціяКористувачі, які знаходяться в групі Гості, не можуть залишати коментарі до даної публікації.