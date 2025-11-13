За три роки у Кременчуці можуть оновити вуличне освітлення на 50 млн гривень

Сьогодні, 10:00

У Кременчуці оновлять освітлення вулиць за програмою «Світло на 2026–2028 роки»

Кременчуцька міська рада готується затвердити програму розвитку зовнішнього освітлення «Світло на 2026–2028 роки». Її мета — зробити освітлення вулиць, парків і пішохідних зон безпечнішим, енергоощадним і сучасним. Про це стало відомо з проєкту рішення, який оприлюднили на сайті міськради.

Загальний обсяг фінансування програми становить 53,56 млн грн. Кошти планують залучити з міського бюджету та з інших джерел, зокрема грантів і міжнародної допомоги.

За інформацією Департаменту житлово-комунального господарства, у межах програми проведуть:

реконструкцію та капітальний ремонт мереж зовнішнього освітлення;

заміну старих світильників на світлодіодні енергоефективні;

модернізацію шаф керування освітленням;

нове будівництво мереж у віддалених районах громади;

облаштування додаткового освітлення на аварійно небезпечних ділянках і пішохідних переходах.

У департаменті наголошують, що використання LED-технологій дозволить знизити споживання електроенергії, скоротити витрати на обслуговування і зменшити викиди парникових газів. Також очікують, що якісне освітлення зменшить кількість ДТП і покращить безпеку на вулицях.

Нині мережа зовнішнього освітлення Кременчуцької громади налічує понад 10,5 тисячі світлоточок і простягається більш ніж на 540 км. Програма «Світло» має стати першим етапом переходу до повністю модернізованої системи освітлення міста.

