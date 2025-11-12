У Кременчуці фура з'їхала з набережної на берег Дніпра — патрульна поліція не вважає це за ДТП

Сьогодні надвечір у центрі Кременчука фура з'їхала на берег і не може виїхати назад. Зі слів водія, він їхав по навігатору, який дав похибку. Небайдужі містяни допомогли з викликом спецтехніки. Тож наразі фуру витягують.

Як пояснила прессекретарка Патрульної поліції Кременчука, «там водій розвертався, і не врахував дорожню обстановку, і так сталося».

Вона зазначила, що матеріальних збитків немає, патрульні нічого не складали, тобто вважається, що ДТП немає.