Надзвичайні новини

У Кременчуці судили чоловіка, який «замінував» Офіс Президента

Сьогодні, 12:27 Переглядів: 281 Коментарів: 1

 

На суді обвинувачений пояснив, що йому просто «прийшло в голову» таке вчинити

У Кременчуці судили чоловіка, який повідомив про замінування Офісу Президента. Про це стало відомо із вироку Автозаводського районного суду Кременчука від 10 листопада.

У матеріалаз справи зазначено, що обвинувачений 15 вересня 2025 року зателефонував на лінію 112 і повідомив про нібито підготовку вибуху в будівлі на вулиці Банковій, 11 у Києві.
Жодної реальної загрози, як згодом встановили правоохоронці, не було.

Під час судового розгляду обвинувачений повністю визнав свою провину та пояснив, що підключився до безкоштовної інтернет-мережі і хотів просто переглянути новини. Але раптово йому «просто прийшло в голову» повідомити про замінування Офісу Президента — «без плану чи наміру створити паніку».

 
За висновком експертизи, чоловік має психічний розлад і на момент вчинення правопорушення не повністю усвідомлював свої дії.

Із матеріалів досудового розслідування відомо також, що за кілька днів після скоєного чоловіка затримали та взяли під варту.

Ознайомившись з усіма матеріалами справи, суд визнав чоловіка винним за ч.1 ст. 259 Кримінального кодексу України — завідомо неправдиве повідомлення про загрозу безпеці громадян, знищення чи пошкодження об’єктів власності. Йому призначили покарання — 4 роки позбавлення волі, але звільнили від відбування з випробувальним терміном на 1 рік. Також суд зобов’язав обвинуваченого проходити амбулаторне психіатричне лікування.

Нагадаємо, нещодавно жительку Кременчуцького району засудили до 4 років ув’язнення за фейкові «замінування».

0
Автор: Яна Гудзь Джерело фото: Прокуратура Полтавщини
Теги: мінування повідомлення про замінування суд вирок суду
Коментарі: 1

1 747
Andron777:
Сьогодні, 13:24

Так вонО це чудо підсудне чи не підсудне? Пишуть же шо у нього вавка в голові...


0 0

