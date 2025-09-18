Взяли під варту кременчуківця, який «замінував» Офіс Президента

За словами чоловіка, він образився через звільнення з роботи

Мешканцю Кременчука, який «замінував» Офіс Президента України, повідомили про підозру та обрано запобіжний захід — тримання під вартою. Про це повідомила пресслужба прокуратури Полтавщини.

За процесуального керівництва прокурорів Кременчуцької окружної прокуратури 49-річному мешканцю м. Кременчук повідомлено про підозру у завідомо неправдивому повідомленні про підготовку вибуху, об’єктом якого є будівля, що забезпечує діяльність органів державної влади (ч. 2 ст. 259 КК України).

Установлено, що 15 вересня він зателефонував на лінію екстреного виклику служб порятунку «112» та повідомив про «замінування» будівлі Офісу Президента України на вулиці Банковій у Києві.

У результаті вжитих слідчих (розшукових) дій правоохоронці встановили «мінера». Сьогодні, 18 вересня, йому обрали запобіжний захід — тримання під вартою.

Причину свого вчинку чоловік пояснив невдоволенням через звільнення з роботи.