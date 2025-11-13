У Кременчуці через аварію відключили від опалення та гарячого водопостачання дві багатоповерхівки

Орієнтовний час завершення робіт — сьогодні до 18.00
За повідомленням КП «Теплоенерго», сьогодні, 13 листопада, з 10.32 для виконання аварійних робіт припинено постачання теплової енергії для централізованого опалення багатоповерхівки на вулиці Молодіжна, 33.
Водночас комунальники повідомили, що для виконання аварійних робіт припинено постачання гарячої води у багатоповерхівку на вулиці Велика набережна, 41.
Орієнтовний час завершення робіт та подачі тепла і гарячого водопостачання в обидва житлові будинки — сьогодні до 18.00.
