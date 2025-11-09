Олена Шуляк
Кременчук, Надзвичайні новини

У Кременчуці чоловік стріляв із пістолета: що відомо

Вчора, 20:03 Переглядів: 836

Інцидент стався на Раківці ввечері 9 листопада

Сьогодні ввечері на Раківці, по вулиці Лікаря Бончука (колишня Манагарова), житель Кременчука влаштував стрілянину зі стартового пістолета. На місце прибули сім екіпажів поліції, повідомили очевидці.

Правоохоронці затримали чоловіка та вилучили пістолет. Наразі поліціянти з’ясовують усі обставини події та дають юридичну оцінку його діям, повідомили у Кременчуцькому районному управлінні поліції.

Нагадаємо, нещодавно суд обрав запобіжний захід підозрюваному у стрілянині в районному територіальному центрі комплектування та соціальної підтримки (ТЦК та СП) у вигляді тримання під вартою на 60 діб. 


Автор: Телеграф
