На вулиці Кременчука виїхали нові тролейбуси, яка зарплата у мера та його заступників, райрада не може зібратися: дайджест новин тижня

Сьогодні, 15:05 Переглядів: 316

Кременчук попрощався із загиблими воїнами

Кременчуцька громада вшанувала пам’ять захисників України, які віддали своє життя, захищаючи нас:

Глобинська громада Кременчуччини 15 грудня попрощалася з 29-річним захисником України Василем Чмілем, який загинув на Сумщині.

Кам’янопотоківська громада 19 грудня провела в останню путь загиблого захисника Євгенія Чорновола.

Горішньоплавнівська громада 19 грудня попрощалася із загиблим воїном Русланом Пририймою, який захищав Україну з самого початку російсько-української війни - 2014 року. Він помер 7 грудня у у військовому госпіталі.

Верховна Рада підтримала щоденну загальнонаціональну хвилину мовчання

Редакція «Кременчуцького Телеграфа» висловлює щирі співчуття рідним та близьким полеглих захисників України.

На маршрути в Кременчуці виїхали 8 нових тролейбусів

У четвер, 18 грудня, стало відомо, що до Кременчука привезли першу партію з 8 нових тролейбусів, які придбали за кредит Європейського інвестиційного банку по програмі розвитку міського громадського транспорту в Україні. Ще 10 нових тролейбусів планують поставити до Кременчука наступного року.

Кременчук отримав ще 8 нових тролейбусів

А у п'ятницю, 19 грудня, ці тролейбуси вийшли на нові маршрути у Кременчуці. У мерії зазначають, що вони мають покращити транспортне сполучення та зробити поїздки для мешканців громади більш комфортними, швидкими та безпечними. Як заявив міський голова, нові тролейбуси їздитимуть на Перший і Другий Занасипи та Ревівку, куди вони раніше не ходили.

У Кременчуці на маршрути вийшли вісім нових тролейбусів

Нагадаємо перші три нові тролейбуси привезли до Кременчука ще 19 листопада. Старих тролейбусів у місті вже не залишилося, а нові мають великий запас автономного ходу.

Кременчук з бюджетом на 2026 рік, а міський голова з новою зарплатою

Учора, 19 грудня, на сесії Кременчуцької міської ради депутати затвердили міський бюджет на 2026 рік та рішення щодо умов оплати праці міського голови, секретаря міської ради, заступників міського голови та керуючого справами виконкому міської ради.

Депутати затвердили розміри зарплат мера Кременчука, його заступників та секретаря міської ради: про які суми йдеться

Умови праці керівників міста передбачають отримання ними окрім посадових окладів надбавок за ранг, вислугу років, ступінь секретності та «високі досягнення у праці або за виконання особливо важливої роботи». Остання надбавка виплачуватиметься у розмірі 100% посадового окладу з урахуванням надбавки за ранг та вислуги років. Окрім того, у рішенні передбачене щомісячне преміювання міського голови та його заступників у розмірі до 200% посадового окладу з урахуванням надбавок за ранг, вислугу років та високі досягнення у праці, а також додаткове преміювання до державних, професійних свят та ювілейних дат. Міський голова також буде отримувати щорічну матеріальну допомогу для вирішення соціально-побутових питань та допомогу на оздоровлення при наданні щорічної відпустки у розмірі середньомісячної заробітної плати.

Комунальну землю біля Дніпра – родинам народних депутатів

На сесії Кременчуцької міської ради депутати проголосували за рішення щодо передачі земельної ділянки площею 12 596 кв. м на вулиці Флотській, 10 в оренду приватному підприємству «Апілак» на 49 років — для обслуговування будинку відпочинку та будівлі охорони культурно-оздоровчого комплексу. Це максимально можливий термін оренди землі, передбачений законодавством України, що фактично означає надання права безперешкодного користування комунальною земельною ділянкою майже на пів століття!

Землю на березі Дніпра під будинком родини нардепа Шаповалова хочуть здати в оренду на 49 років

Підприємство «Апілак» належить Ірині Мовчан — матері народного депутата Олексія Мовчана від частини Кременчука і інших громад Кременчуцького району та сестрі нардепа Юрія Шаповалова. Будинок на вулиці Флотській — це база відпочинку, де проводить дозвілля сам нардеп. Будівництво об’єкта неодноразово фігурувало у матеріалах «Телеграфа» щодо забудови берега Дніпра у Кременчуці. Детальніше про це читайте ТУТ.

Свого часу прокуратура порушила кримінальну справу щодо, ймовірно, незаконної забудови берегів Дніпра через можливе порушення правил забудови у межах прибережних захисних смуг. Та потім усе затихло — і про те, чим завершилася гучна справа, правоохоронці не відзвітували.

Кременчуцька районна рада не може зібратися на сесію

Кременчуцька районна рада три роки не може ухвалити рішення, що стосується запуску соціального проєкту - будівництва Центру підтримки дітей і сімей у Кременчуці («Будинок Самаритянина»). Документи перебувають на розгляді райради з 2022 року, однак рішення досі не ухвалено. Нині питання не можуть розглянути через відсутність узгодженої позиції між фракціями та наявність інших спірних питань для кожної з фракцій райради. Через це є ризик втрати міжнародного фінансування проєкту.

Робота Центру підтримки сімей та дітей у Кременчуці під загрозою: райрада не може зібратися на сесію

ГО «Спілка Самаритян», яку очолює директор Кременчуцького обласного клінічного шпиталю Микола Литвиненко, у 2022 році взяла в оренду нежитлове приміщення на вулиці Івана Приходька, 55, яке перебуває в аварійному стані і не може використовуватися без проведення невід’ємних поліпшень — фактично капітальної реконструкції. Саме тому з 2022 року організація неодноразово зверталася до райради з проханням надати дозвіл на такі роботи.

У вересні 2025 року ГО вчергове подала повний пакет документів. Без рішення сесії Кременчуцької райради розпочати реконструкцію неможливо. При цьому громадська організація щомісячно сплачує орендну плату, земельний податок та комунальні послуги.

У 2025 році проєкт отримав міжнародну підтримку від німецьких партнерів, які готові виділити на реконструкцію 8,4 млн грн. Якщо рішення не буде ухвалене до 1 січня 2026 року, то доведеться повторно проходити всі дозвільні процедури, що потягне додаткові витрати та поставить під загрозу реалізацію соціального проєкту.

Добратися до Львова та Перемишля стало зручніше

Із 26 грудня відновили курсування поїзда Кременчук — Ужгород. Він курсує через Львів, а у причіпному вагоні можна буде дістатися до польського міста Перемишль. Тож новий міжнародний маршрут відкриває додаткові можливості для подорожей до Європи без пересадок.

З 28 грудня з Кременчука запустять прямий поїзд до Перемишля

Поїзд вирушатиме через день з Кременчука о 17.50, а прибуватиме до Львова в 7.40 наступного дня, а до Перемишля - об 11.20.

Щоправда, вартість квитка до Перемишля «кусюча» — 3149 грн, і самих квитків ані до Львова, ані до Перемишля наразі у вільному продажу немає.

Із Полтави стало зручніше дістатися до Європи залізницею

«Укрзалізниця» повідомила про новий графік руху пасажирських поїздів, який дозволяє добратися до декількох європейських міст з однією зручною пересадкою. Так з Полтави тепер можна зручно добратися до Перемишля, Праги, Відня, Зальцбурга, Мюнхена та Берліна.

Графіки погодинного відключення електроенергії

У зв’язку зі складною ситуацією в енергосистемі України, викликаною російськими обстрілами енергетичних об’єктів, протягом усього минулого тижня на Полтавщині діяли графіки погодинного відключення електроенергії. Ці графіки постійно змінюються залежно від ситуації в енергосистемі та інколи доповнюються графіками аварійних відключень, через ракетно-дронові удари ворога. На вихідних погодинних відключень стало менше.