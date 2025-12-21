«На щиті» до Кременчуччини повернувся молодший сержант Руслан Пририйма

Сьогодні, 11:05 Переглядів: 283

19 грудня громада Горішніх Плавнів попрощалася із молодшим сержантом Збройних Сил України Русланом Пририймою. Захисник України похований з військовими почестями на території військового меморіалу «Їхні імена будуть жити вічно».

Руслан Володимирович Пририйма народився 25 грудня 1980 року у Горішніх Плавнях. Після закінчення загальноосвітньої школи №1 навчався в професійно-технічному училищі №18, де здобув професію машиніста автокрана. У 1999-2000 роках проходив строкову військову службу в лавах Збройних Сил України.

Потім працював на Полтавському гірничо-збагачувальному комбінаті та на інших підприємствах міста.

З початку російсько-української війни, у 2014-2015 роках захищав Батьківщину на сході України.

24 лютого 2022 року з першого дня повномасштабного вторгнення став на захист Батьківщини. Під час служби неодноразово був відзначений державними нагородами.

7 грудня 2025 року молодший сержант Збройних Сил України Руслан Пририйма відійшов у вічність у військовому госпіталі міста Дніпра.

Редакція «Кременчуцького Телеграфа» висловлює щирі співчуття рідним та близьким полеглого воїна.