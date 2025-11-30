Борг перед Кременчуцькою ТЕЦ, травматизм на атракціоні та крадіжка в лікарні: головне у Кременчуці за тиждень

Кременчуцька адвокатка, яку підозрюють у перешкоджанні діяльності Збройних сил України під час мобілізації, перебуватиме під вартою до 19 грудня 2025 року — суд продовжив їй дію запобіжного заходу. Про що клопотав захисник обвинуваченої та чи визнала жінка свою вину — читайте у матеріалі.

У аукціоні з продажу будівлі Кременчуцької міської дезінфекційної станції перемогло ТОВ «Оріон-Буд-Днепр». Фірма запропонувала викупити об’єкт за 6 млн 30 тисяч 10 гривень. Що відомо про підприємство, які приміщення воно отримає та як відбувалися торги — читайте докладно.

Цього тижня невідомі у лікарні інтенсивного лікування «Кременчуцька» вкрали крісло колісне та вирвали квіти на клумбі. Після повідомлення про скоєне правоохоронці розпочаали розшук зловмисників. Коли їх розшукали та хто був причетний до скоєного — у нашому матеріалі.

17 листопада Господарський суд Полтавської області видав наказ про примусове виконання рішення у справі за позовом Кременчуцької ТЕЦ до Кременчуцької міської ради. Суд зобов’язав міськраду сплатити ТЕЦ 53,86 млн грн боргу за відшкодування різниці в тарифах за опалювальний сезон 2021-2022 років.

Міський голова Кременчука Віталій Малецький назвав таке рішення суду «недолугим». Що саме обурило мера — читайте тут.

На Полтавщині правоохоронці затримали 38-річного жителя Кременчуцького району, який у своєму телеграм-каналі закликав користувачів донатити на підтримку військ РФ. Що відомо у цій справі та що загрожує підозрюваному — у нашому матеріалі.

У вівторок, 25 листопада, близько 19.00 на атракціоні «Лавка», що в Придніпровському парку, у двох дівчат відстебнулися ремені безпеки, в результаті чого їх обох із травмами ушпиталили. Як прокоментував подію міський голова Кременчука та чи були на отракціон відповідні дозволи — у нашому матеріалі.

У цивільній справі щодо відшкодування моральних збитків родині хлопчика, який постраждав внаслідок падіння дерева у жовтні 2021 року, суд ухвалив рішення: частково задовольнити цивільний позов стороні позивачів. У позовній заяві сторона позивача прохала солідарно стягнути з усіх відповідачів моральну шкоду та виплатити потерпілій дитині 2 мільйони 592 тисячі гривень, а обом батькам хлопчика — по 864 тисячі гривень. Як відбувалося судове засідання та скільки моральних збитків родині відшкодують — читайте далі.

У проєкті міського бюджету на 2026 рік передбачені доходи у 4 млрд 424 млн грн та видатки на майже таку саму суму. Одним із пріоритетів нового бюджету буде економія коштів та зменшення деяких витрат. Економити планують навіть на зарплатах працівників виконавчого комітету та органів місцевого самоуправління.

Проте економити планують не на всьому. Наступного року майже у 1,5 раза збільшені видатки на соціальний захист. А ще одним пріоритетом для міської влади є фінансування власної телерадіокомпанії (КТРК). Куди та скільки грошей місто планує виділити — ми розбиралися.

Верховний Суд закрив провадження у справі № 524/7691/23 за позовом мешканця Кременчука до районного ТЦК та СП про встановлення факту перебування на утриманні. На що спирався суд при винесенні такого рішення — у нашому матеріалі.

У Полтавській області планують побудувати нову теплоелектроцентраль. Це буде сучасна парогазова станція потужністю до 500 МВт. Хто будуватиме ТЕЦ, які її основні хаарктеристики, а також переваги та недоліки — читайте тут.