Топ новина, Кременчук, Полтавщина

Борг перед Кременчуцькою ТЕЦ, травматизм на атракціоні та крадіжка в лікарні: головне у Кременчуці за тиждень

Сьогодні, 15:38

 

Пропонуємо тижневий огляд головних новин — усе коротко, чітко та без зайвих деталей

Суд продовжив арешт кременчуцькій адвокатці, яку підозрюють у перешкоджанні мобілізації

 

Кременчуцька адвокатка, яку підозрюють у перешкоджанні діяльності Збройних сил України під час мобілізації, перебуватиме під вартою до 19 грудня 2025 року — суд продовжив їй дію запобіжного заходу. Про що клопотав захисник обвинуваченої та чи визнала жінка свою вину — читайте у матеріалі.

У аукціоні з продажу будівлі колишньої дезінфекційної станції у Кременчуці перемогла фірма-підрядник АТБ

 

У аукціоні з продажу будівлі Кременчуцької міської дезінфекційної станції перемогло ТОВ «Оріон-Буд-Днепр». Фірма запропонувала викупити об’єкт за 6 млн 30 тисяч 10 гривень. Що відомо про підприємство, які приміщення воно отримає та як відбувалися торги — читайте докладно.

Крадіжка у ЛІЛ «Кременчуцька»: поліція розшукала причетних

 

Цього тижня невідомі у лікарні інтенсивного лікування «Кременчуцька» вкрали крісло колісне та вирвали квіти на клумбі. Після повідомлення про скоєне правоохоронці розпочаали розшук зловмисників. Коли їх розшукали та хто був причетний до скоєного — у нашому матеріалі.

Міська рада має сплатити Кременчуцькій ТЕЦ 53 млн грн боргу

 

17 листопада Господарський суд Полтавської області видав наказ про примусове виконання рішення у справі за позовом Кременчуцької ТЕЦ до Кременчуцької міської ради. Суд зобов’язав міськраду сплатити ТЕЦ 53,86 млн грн боргу за відшкодування різниці в тарифах за опалювальний сезон 2021-2022 років.

Міський голова Кременчука Віталій Малецький назвав таке рішення суду «недолугим». Що саме обурило мера — читайте тут.

Правоохоронці затримали ухилянта з Кременчуччини, який закликав «донатити» на армію РФ

На Полтавщині правоохоронці затримали 38-річного жителя Кременчуцького району, який у своєму телеграм-каналі закликав користувачів донатити на підтримку військ РФ. Що відомо у цій справі та що загрожує підозрюваному — у нашому матеріалі.

У Кременчуці двоє дівчат травмувалися на атракціоні

 

У вівторок, 25 листопада, близько 19.00 на атракціоні «Лавка», що в Придніпровському парку, у двох дівчат відстебнулися ремені безпеки, в результаті чого їх обох із травмами ушпиталили. Як прокоментував подію міський голова Кременчука та чи були на отракціон відповідні дозволи — у нашому матеріалі.

Перше рішення у справі загибелі та травмування дітей у ЗДО № 19

 

У цивільній справі щодо відшкодування моральних збитків родині хлопчика, який постраждав внаслідок падіння дерева у жовтні 2021 року, суд ухвалив рішення: частково задовольнити цивільний позов стороні позивачів. У позовній заяві сторона позивача прохала солідарно стягнути з усіх відповідачів моральну шкоду та виплатити потерпілій дитині 2 мільйони 592 тисячі гривень, а обом батькам хлопчика — по 864 тисячі гривень. Як відбувалося судове засідання та скільки моральних збитків родині відшкодують — читайте далі.

Проєкт бюджету Кременчука на наступний рік: скільки та на що закладають

У проєкті міського бюджету на 2026 рік передбачені доходи у 4 млрд 424 млн грн та видатки на майже таку саму суму. Одним із пріоритетів нового бюджету буде економія коштів та зменшення деяких витрат. Економити планують навіть на зарплатах працівників виконавчого комітету та органів місцевого самоуправління. 

Проте економити планують не на всьому. Наступного року майже у 1,5 раза збільшені видатки на соціальний захист. А ще одним пріоритетом для міської влади є фінансування власної телерадіокомпанії (КТРК). Куди та скільки грошей місто планує виділити — ми розбиралися.

Верховний Суд закрив провадження у справі кременчуківця, бо районні ТЦК не можуть бути відповідачами в судах

 

Верховний Суд закрив провадження у справі № 524/7691/23 за позовом мешканця Кременчука до районного ТЦК та СП про встановлення факту перебування на утриманні. На що спирався суд при винесенні такого рішення — у нашому матеріалі.

На Полтавщині планують побудувати нову ТЕЦ за понад 30 мільярдів гривень

У Полтавській області планують побудувати нову теплоелектроцентраль. Це буде сучасна парогазова станція потужністю до 500 МВт. Хто будуватиме ТЕЦ, які її основні хаарктеристики, а також переваги та недоліки — читайте тут.

Автор: Яна Гудзь
Теги: дайджест
