Надзвичайні новини

Поліціянти знайшли крадія крісла колісного із кременчуцької лікарні

Сьогодні, 16:03 Переглядів: 271

 

Підозрюваному загрожує до 8 років ув'язнення

У Кременчуці правоохоронці встановили причетних до крадіжки крісла колісного із лікарні інтенсивного лікування «Кременчуцька». Про це повідомили у пресслужбі Головного управління Національної поліції у Полтавській області.

Відомо, що подія сталася учора, 26 листопада, близько 12.00. До поліції звернулися місцеві мешканці та повідомили, що з приміщення лікарні зникло крісло колісне. На виклик прибула слідчо-оперативна група, яка підтвердила факт крадіжки.

За даними правоохоронців, причетним до крадіжки виявився 50-річний кременчуківець. Викрадений візок вилучили, найближчим часом його повернуть до медичного закладу.


Поліція порушила кримінальне провадження за ч. 4 ст. 185 Кримінального кодексу України (крадіжка). Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк від п’яти до восьми років. Нині слідчі продовжують встановлювати всі обставини події.

Нагадаємо, нещодавно ми писали про те, що у Кременчуці судили чоловіка, який вкрав із магазину «Аврора» візок із товаром.


Автор: Яна Гудзь Джерело фото: Поліція Полтавщини Джерело відео: Оксана Корлякова
Теги: крадіжка крісло колісне ЛІЛ Кременчуцька
