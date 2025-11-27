Поліціянти знайшли крадія крісла колісного із кременчуцької лікарні

У Кременчуці правоохоронці встановили причетних до крадіжки крісла колісного із лікарні інтенсивного лікування «Кременчуцька». Про це повідомили у пресслужбі Головного управління Національної поліції у Полтавській області.
Відомо, що подія сталася учора, 26 листопада, близько 12.00. До поліції звернулися місцеві мешканці та повідомили, що з приміщення лікарні зникло крісло колісне. На виклик прибула слідчо-оперативна група, яка підтвердила факт крадіжки.
За даними правоохоронців, причетним до крадіжки виявився 50-річний кременчуківець. Викрадений візок вилучили, найближчим часом його повернуть до медичного закладу.
Поліція порушила кримінальне провадження за ч. 4 ст. 185 Кримінального кодексу України (крадіжка). Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк від п’яти до восьми років. Нині слідчі продовжують встановлювати всі обставини події.
