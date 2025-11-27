«Подяка» за допомогу: у ЛІЛ «Кременчуцька» відвідувачі вкрали крісло колісне та вирвали з клумби квіти

У лікарні інтенсивного лікування «Кременчуцька» днями сталася крадіжка: відвідувачі вкрали крісло колісне та вирвали з клумби квіти. Про це на своїй сторінці у фейсбуці написала керівниця медзакладу Оксана Корлякова.
Оксана Корлякова опублікувала відео із камери спостереження, яка зафіксувала, як відвідувачі вивозять пацієнта на кріслі колісному, а також виривають на клумбі квіти.
Відомо, що керівництво лікарні звернулося до правоохоронних органів, аби ті розібралися у ситуації.
Нагадаємо, нещодавно ми писали про те, що у Кременчуці судили чоловіка, який вкрав із магазину «Аврора» візок із товаром.
ІнформаціяКористувачі, які знаходяться в групі Гості, не можуть залишати коментарі до даної публікації.