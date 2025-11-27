Олена Шуляк
"єЯсла" та "єСадок": деталі нових державних програм
ГО "Захист держави"
Кременчук долучився до літературного маршруту: Василь Шкляр презентував «Рік Шершня»
Микола Корецький
Як депутат Полтавської облради від партії «Батьківщина», підтримав ініціативу волонтерів для школи-інтернату
Богдан Лазоренко
Розслідування помножене на нуль: чи буде правосуддя у справі кременчуцької «нафтової мафії»?
Микола Княжицький
Справді незалежними мають бути всі правоохоронні органи
Мирослава УКРАЇНСЬКА
«Українські книжки спалювали ще й новини з цього робили»
Сабіна Юркіна
Чому я не боюся. І чому нормально — боятися
Анатолій Василенко
Коли газовий рахунок кусається: борг — зростав, коли лічильник «відпочивав»
Віктор Крук
«Мені наснився дивний сон. А може віщий?»
Богдан Лазоренко
Токсична змова у Кременчуці: сморід, гроші та нафтова мафія під «кришою» влади Малецького
Богдан Лазоренко
Кінець близько. Хто ж фінансує роботу ворожого сайту “КременчукТудей” та поливає брудом опонентів міської влади?
Всеукраїнське об‘єднання «Батьківщина»
Тарифи на світло потрібно зменшувати, а не підвищувати, – Юлія Тимошенко
Віктор Крук
Як українці ведуться на російські фейки та розповсюджують кремлівські наративи і чи можна цьому протидіяти
Колектив АТ «КСЗ»
Пам'яті старшого майстра ОЦЛВ «КСЗ» Максима Литковича, який загинув на війні
Анатолій Василенко
Боргова прірва за комуналку в умовах воєнного стану: погляд на боргові реалії населення «не вмерлої» країни
Володимир Дмитренко
Дорогу посилить той, хто йде, або чому добре, коли на зупинках з'являються знаки заборони куріння
Олександр Мельник
Про акценти і пріоритети державної політики
Тетяна Донченко (Волинська)
Успішно «розсуваю шторки»: що сказав апеляційний суд у «справі дитсадків»
Надзвичайні новини

«Подяка» за допомогу: у ЛІЛ «Кременчуцька» відвідувачі вкрали крісло колісне та вирвали з клумби квіти

Сьогодні, 13:32

 

Нині усі обставини встановлюють правоохоронці

У лікарні інтенсивного лікування «Кременчуцька» днями сталася крадіжка: відвідувачі вкрали крісло колісне та вирвали з клумби квіти. Про це на своїй сторінці у фейсбуці написала керівниця медзакладу Оксана Корлякова.

 

Оксана Корлякова опублікувала відео із камери спостереження, яка зафіксувала, як відвідувачі вивозять пацієнта на кріслі колісному, а також виривають на клумбі квіти.

Відомо, що керівництво лікарні звернулося до правоохоронних органів, аби ті розібралися у ситуації.

Нагадаємо, нещодавно ми писали про те, що у Кременчуці судили чоловіка, який вкрав із магазину «Аврора» візок із товаром.


1
Автор: Яна Гудзь Джерело фото: Оксана Корлякова Джерело відео: Оксана Корлякова
Теги: ЛІЛ «Кременчуцька» крадіжка
Коментарі: 1

1 553
evil:
Сьогодні, 13:39

Це було потужно! Міні-Міндічі Зілєнскава! Треба подякувати , що хоча б на клумбу або в коляску не насрали....


1 0

