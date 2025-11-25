На Полтавщині планують побудувати нову ТЕЦ за понад 30 мільярдів гривень

У Полтавській області планують побудувати нову теплоелектроцентраль. Це буде сучасна парогазова станція потужністю до 500 МВт. Про це йдеться у системі управління публічними інвестиціями Dream.

Замовником і виконавцем проєкту виступає акціонерне товариство «Укрнафта». ТЕЦ працюватиме на природному газі та вироблятиме одразу два види енергії — електричну і теплову. Проєкт передбачає встановлення 6 газових турбін Siemens SGT-800 та однієї парової турбіни Siemens Energy.

Які є технічні рішення

За документацією, розглядають два варіанти будівництва:

Парогазова ТЕЦ (газові турбіни Siemens SGT-800 + парова турбіна Siemens Energy)

орієнтовний бюджет: 37,76 млрд грн;

тривалість реалізації — 36 місяців;

виробництво: близько 2,8 ТВт·год електроенергії та 300 тис. Гкал тепла на рік;

викиди СО₂ значно нижчі, ніж на старих вугільних блоках;

можливість у майбутньому працювати на газоводневих сумішах.

ТЕЦ на твердому паливі

орієнтовний бюджет: 39,82 млрд грн;

тривалість реалізації — 60 місяців;

більша залежність від екологічних обмежень і нижча гнучкість у роботі;

вищі ризики соціального спротиву та складніша логістика палива.

Які переваги і недоліки

Перше технічне рішення передбачає будівництво парогазової теплоелектроцентралі потужністю 500 МВт. В її основу закладають шість газових турбін Siemens SGT-800 потужністю по 57 МВт та одну парову турбіну Siemens Energy. У цьому рішенні ККД комбінованого циклу досягає 59–60%, що помітно вище за показники старих теплових електростанцій. Крім того, така технологія дає можливість отримувати близько 2,8 ТВт·год електрики та до 300 тис. Гкал тепла щороку. До інших переваг відносять менші викиди шкідливих речовин, високу маневровість, здатність працювати в пікових режимах. Додатковим плюсом є можливість у перспективі використовувати газоводневі суміші. Також така станція забезпечує створення робочих місць, розвиток підрядних робіт і стабільне теплопостачання регіону.

Водночас це рішення має недоліки. Насамперед воно потребує великих інвестицій — його вартість оцінюють приблизно у 38,46 млрд грн з ПДВ. Оскільки понад 90% операційних витрат ПГТЕЦ припадає на природний газ, зміни його ринкової ціни можуть суттєво впливати на собівартість виробництва. Станція залежить від імпортного обладнання та сервісу, а фінансова ефективність прямо пов’язана з цінами на ринку електроенергії. Попри менші викиди, ПГТЕЦ лишається об’єктом викопної генерації і створюватиме СО₂, що в майбутньому може зменшити підтримку з боку ЄС. Будівництво тривале й складне — реалізація розбита на дві черги з термінами введення до 2028 року. Також потрібні значні інфраструктурні рішення для приєднання до електричних, газових і теплових мереж та облаштування захисних споруд.

Друге технічне рішення розглядає будівництво ТЕЦ, що працюватиме на твердому паливі. У цьому варіанті наголошують на енергетичній незалежності від імпорту газу, стабільності роботи, інфраструктурному розвитку та можливості залучити місцеву економіку. Перевагами називають також зростання енергетичної безпеки та потенційну економічну доцільність за сприятливих умов.

Проте недоліки у цього варіанті також є. Станції на твердому паливі несуть значно більше екологічне навантаження — викиди СО₂, оксидів азоту, сірки та пилу тут традиційно вищі. Вартість будівництва також велика — близько 39,82 млрд грн. Реалізація займе довший термін, до 60 місяців. Додатковими ризиками є залежність від ринку твердого палива, можливий соціальний спротив через екологічні наслідки, менша гнучкість станції у довгостроковій перспективі та складність експлуатації — від зберігання палива до утилізації відходів.

Для реалізації проєкта держава залучатиме інвесторів.

