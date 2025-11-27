На Полтавщині затримали ухилянта, який закликав «донатити» на армію РФ

СБУ викрили 38-річного адміністратора Телеграм-спільноти, який прославляв окупантів і просив «донатити» на РФ.
Управління Служби безпеки України повідомляє, що кіберфахівці викрили мешканця Кременчуцького району, який, ухиляючись від мобілізації, у вересні минулого року створив канал в Телеграмі з вільним доступом користувачів. У березні вже цього року чоловік закликав читачів до допомоги учасникам «сво», які беруть участь у війні Росії проти України. Для цього він розмістив на своєму каналі посилання на рахунки російських банків, на той момент його група в Телеграмі налічувала більше 3-х тисяч користувачів.
Разом з тим, 38-річний чоловік прославляв окупантів на своєму ресурсі та намагався дискредитувати військово-політичне керівництво України. Також він публікував тези ворожої пропаганди і розміщував дописи про «геройства чгк Вагнер».
Чоловіку повідомили про підозру за статтями:
Наразі чоловік перебуває під вартою без вправа внесення застави. Йому загрожує до 8-ми років позбавлення волі з конфіскацією майна.
