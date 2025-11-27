Олена Шуляк
"єЯсла" та "єСадок": деталі нових державних програм
ГО "Захист держави"
Кременчук долучився до літературного маршруту: Василь Шкляр презентував «Рік Шершня»
Микола Корецький
Як депутат Полтавської облради від партії «Батьківщина», підтримав ініціативу волонтерів для школи-інтернату
Богдан Лазоренко
Розслідування помножене на нуль: чи буде правосуддя у справі кременчуцької «нафтової мафії»?
Микола Княжицький
Справді незалежними мають бути всі правоохоронні органи
Мирослава УКРАЇНСЬКА
«Українські книжки спалювали ще й новини з цього робили»
Сабіна Юркіна
Чому я не боюся. І чому нормально — боятися
Анатолій Василенко
Коли газовий рахунок кусається: борг — зростав, коли лічильник «відпочивав»
Віктор Крук
«Мені наснився дивний сон. А може віщий?»
Богдан Лазоренко
Токсична змова у Кременчуці: сморід, гроші та нафтова мафія під «кришою» влади Малецького
Богдан Лазоренко
Кінець близько. Хто ж фінансує роботу ворожого сайту “КременчукТудей” та поливає брудом опонентів міської влади?
Всеукраїнське об‘єднання «Батьківщина»
Тарифи на світло потрібно зменшувати, а не підвищувати, – Юлія Тимошенко
Віктор Крук
Як українці ведуться на російські фейки та розповсюджують кремлівські наративи і чи можна цьому протидіяти
Колектив АТ «КСЗ»
Пам'яті старшого майстра ОЦЛВ «КСЗ» Максима Литковича, який загинув на війні
Анатолій Василенко
Боргова прірва за комуналку в умовах воєнного стану: погляд на боргові реалії населення «не вмерлої» країни
Володимир Дмитренко
Дорогу посилить той, хто йде, або чому добре, коли на зупинках з'являються знаки заборони куріння
Олександр Мельник
Про акценти і пріоритети державної політики
Тетяна Донченко (Волинська)
Успішно «розсуваю шторки»: що сказав апеляційний суд у «справі дитсадків»
Надзвичайні новини, Полтавщина

На Полтавщині затримали ухилянта, який закликав «донатити» на армію РФ

Сьогодні, 14:04 Переглядів: 256 Коментарів: 1

 

СБУ викрили 38-річного адміністратора Телеграм-спільноти, який прославляв окупантів і просив «донатити» на РФ.

Управління Служби безпеки України повідомляє, що кіберфахівці викрили мешканця Кременчуцького району, який, ухиляючись від мобілізації, у вересні минулого року створив канал в Телеграмі з вільним доступом користувачів. У березні вже цього року чоловік закликав читачів до допомоги учасникам «сво», які беруть участь у війні Росії проти України. Для цього він розмістив на своєму каналі посилання на рахунки російських банків, на той момент його група в Телеграмі налічувала більше 3-х тисяч користувачів.

Разом з тим, 38-річний чоловік прославляв окупантів на своєму ресурсі та намагався дискредитувати військово-політичне керівництво України. Також він публікував тези ворожої пропаганди і розміщував дописи про «геройства чгк Вагнер».  

Чоловіку повідомили про підозру за статтями:

  • ч. 5 ст. 27, ч.1 ст. 110-2 (Пособництво у фінансуванні дій, вчинених з метою насильницьокої зміни чи повалення конституційного ладу або захоплення державної влади, зміни меж території або державного кордону Ураїни);
  • ч. ч. 2, 3ст. 436-2 (Виправдовування, визначення правомірною, заперечення збройної агресії Російської Федерації проти України, глорифікація її учасників). 

Наразі чоловік перебуває під вартою без вправа внесення застави. Йому загрожує до 8-ми років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Нагадуємо, що нещодавно поліція та СБУ нагородили підлітків, які «зірвали» спроби ФСБ завербувати їх для вчинення терактів.

0
Автор: Катерина Животовська Джерело фото: СБУ
Теги: СБУ затримання
Читайте telegraf.in.ua в Google News
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити про це редакцію.

Коментарі: 1

5 413
zzzzzz:
Сьогодні, 14:20

8 років малувато. 


1 0

Інформація

Користувачі, які знаходяться в групі Гості, не можуть залишати коментарі до даної публікації.
Будь-ласка, ЗАРЕЄСТРУЙТЕСЬ.
Ознайомтесь із правилами коментування.
Читайте також:
  • Kiaparts
  • НОВИНИ ПАРТНЕРІВ:


Свіжий випуск (№ 6 від 6 лютого 2025)

Для дому і сім'ї

Читати номер

Для дому і сім'ї - програма телепередач

Читати номер

Приватна газета

Читати номер
Попередні випуски

№ 5 від 30 січня 2025

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 4 від 23 січня 2025

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 3 від 16 січня 2025

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 2 від 9 січня 2025

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

Всі номери

Вверх