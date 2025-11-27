На Полтавщині затримали ухилянта, який закликав «донатити» на армію РФ

Управління Служби безпеки України повідомляє, що кіберфахівці викрили мешканця Кременчуцького району, який, ухиляючись від мобілізації, у вересні минулого року створив канал в Телеграмі з вільним доступом користувачів. У березні вже цього року чоловік закликав читачів до допомоги учасникам «сво», які беруть участь у війні Росії проти України. Для цього він розмістив на своєму каналі посилання на рахунки російських банків, на той момент його група в Телеграмі налічувала більше 3-х тисяч користувачів.

Разом з тим, 38-річний чоловік прославляв окупантів на своєму ресурсі та намагався дискредитувати військово-політичне керівництво України. Також він публікував тези ворожої пропаганди і розміщував дописи про «геройства чгк Вагнер».

Чоловіку повідомили про підозру за статтями:

ч. 5 ст. 27, ч.1 ст. 110-2 (Пособництво у фінансуванні дій, вчинених з метою насильницьокої зміни чи повалення конституційного ладу або захоплення державної влади, зміни меж території або державного кордону Ураїни);

ч. ч. 2, 3ст. 436-2 (Виправдовування, визначення правомірною, заперечення збройної агресії Російської Федерації проти України, глорифікація її учасників).

Наразі чоловік перебуває під вартою без вправа внесення застави. Йому загрожує до 8-ми років позбавлення волі з конфіскацією майна.

