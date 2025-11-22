СБУ та Нацполіція нагородили 4-х підлітків, які «зірвали» спроби ФСБ завербувати їх для вчинення терактів

Російські спецслужби намагалися використати підлітків для диверсій, але вони «спалили» ФСБників

Служба безпеки та Національна поліція України відзначили чотирьох підлітків з Дніпропетровщини та Черкащини, які відмовилися працювати на російське ФСБ і повідомили про це українським правоохоронцям. Нагородження юнаків та дівчини відбулося у межах Всеукраїнської інформаційної кампанії «Спали» ФСБшника». Про це повідомила пресслужбу СБУ.

У травні цього року СБУ вже заохочувала двох неповнолітніх мешканців Кривого Рогу, яких окупанти безрезультатно намагалися завербувати для вчинення диверсій у регіоні.

Цього разу російські спецслужби спробували залучити до співпраці 16-річного жителя прифронтового міста Синельникове Дніпропетровської області. Представники ФСБ зв’язалися із підлітком через соцмережі та в обмін на «швидкий заробіток» наказали йому підпалити вишки мобільного зв’язку та логістичний склад Сил оборони України.

Для вчинення злочину окупанти надсилали неповнолітньому детальні інструкції з виготовлення легкозаймистих сумішей та їх застосування. Попри психологічний тиск з боку ФСБ, юнак не погодився на цю «пропозиції» та одразу звернувся до правоохоронців.

Про спроби вербування ворогом також повідомили троє учнів черкаських шкіл. Встановлено, що російські спецслужбісти так само використовували соцмережі, щоб схилити школярів до здійснення диверсій.

Завдяки своєчасним повідомленням від підлітків, правоохоронцям вдалося не тільки запобігти тяжким злочинам, але й встановити особи російських «замовників» і заблокувати їхню підривну діяльність.

Служба безпеки України ще раз закликає громадян та їхніх неповнолітніх дітей бути пильними та у разі виявлення ознак ворожого впливу невідкладно повідомляти про це:

до чат-бота СБУ «Спали» ФСБшника»: https://t.me/Spaly_FSB_bot

на гарячу лінію СБУ - 0800 501 482

до Національної поліції - 102

Нагадаємо, учора ми писали, що з початку року майже 100 дітей звернулося до українських правоохоронних органів через спроби їх вербування їх російськими спецслужбами. Про це заявив керівник ювенальної поліції України Василь Богдан.

У серпні ми писали, що в Полтаві нагородили трьох юнаків із різних громад Полтавщини, які відмовилися від співпраці з російськими спецслужбами.

У квітні СБУ викрила сімох неповнолітніх підпалювачів, які за завданням російських спецслужб підпалювали релейні шафи «Укрзалізниці». Наймолодшому з фігурантів виповнилося лише 12 років, найстаршому — 16. Усі школярі та студенти потрапили «на гачок» російських спецслужб під час пошуку «легких грошей» на Телеграм-каналах.

Служба безпеки нагадує, якщо вас або ваших знайомих намагаються завербувати для підпалу авто ЗСУ, адмінбудівель, організації теракту чи мінування — негайно повідомляйте про це в чат-бот СБУ «Спали ФСБешника».

Ще минулого року омбудсмен Дмитро Лубінець заявив, що російські спецслужби вербують у соцмережах дітей та підлітків для підпалу автівок військових.

У вересні 2024 року в Кременчуці затримали двох неповнолітніх дівчат, які можуть бути причетними до підпалу авто військових. Одна з них познайомилася із хлопцем через месенджер, а той запропонував їй заробити «легкі» гроші — підпалити автомобілі військових, швидкої допомоги чи поліції. Одній із дівчат 15 років, іншій — 16. Кримінальне провадження слідчі проводять за ч. 1 ст. 114-1 КК України (Перешкоджання законній діяльності ЗСУ та інших військових формувань в умовах особливого періоду). Неповнолітнім дівчатам може загрожувати до 8 років ув’язнення.