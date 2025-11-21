Майже 100 підлітків звернулися до поліції через спроби їх вербування російськими спецслужбами

З початку року майже 100 дітей звернулося до українських правоохоронних органів через спроби їх вербування їх російськими спецслужбами.

Про це керівник ювенальної поліції України Василь Богдан сказав у телеефірі, передає «Укрінформ».

— Ми фіксуємо спроби російських спецслужб залучати до диверсійної діяльності підлітків шляхом вербування для виконання певних дій. Це відбувається переважно через соцмережі та месенджери. Наразі до нас (щодо спроб вербування — ред.) вже звернулося майже 100 підлітків, - розповів Василь Богдан.

Він запевнив, що ювенальна превенція, кримінальна поліція і Служба безпеки України (СБУ) системно цьому протидіють — виявляють ці схеми, припиняють діяльність кураторів і працюють з дітьми та їхніми родинами, щоб не допустити залучення дітей до цих злочинів.

— Ми проводимо інформаційні заняття у школах і громадах, пояснюючи дітям, як саме працює це вербування. Саме завдяки цій системній роботі ми все менше фіксуємо цих фактів, а обізнані діти в результаті цих інформаційних кампаній все частіше звертаються до правоохоронних органів щодо спроб вербування, — пояснив поліцейський.

Нагадаємо, у серпні ми писали, що в Полтаві нагородили трьох юнаків із різних громад Полтавщини, які відмовилися від співпраці з російськими спецслужбами.

У квітні СБУ викрила сімох неповнолітніх підпалювачів, які за завданням російських спецслужб підпалювали релейні шафи «Укрзалізниці». Наймолодшому з фігурантів виповнилося лише 12 років, найстаршому — 16. Усі школярі та студенти потрапили «на гачок» російських спецслужб під час пошуку «легких грошей» на Телеграм-каналах.

Служба безпеки нагадує, якщо вас або ваших знайомих намагаються завербувати для підпалу авто ЗСУ, адмінбудівель, організації теракту чи мінування — негайно повідомляйте про це в чат-бот СБУ «Спали ФСБешника».

Ще минулого року омбудсмен Дмитро Лубінець заявив, що російські спецслужби вербують у соцмережах дітей та підлітків для підпалу автівок військових.

У вересні 2024 року в Кременчуці затримали двох неповнолітніх дівчат, які можуть бути причетними до підпалу авто військових. Одна з них познайомилася із хлопцем через месенджер, а той запропонував їй заробити «легкі» гроші — підпалити автомобілі військових, швидкої допомоги чи поліції. Одній із дівчат 15 років, іншій — 16. Кримінальне провадження слідчі проводять за ч. 1 ст. 114-1 КК України (Перешкоджання законній діяльності ЗСУ та інших військових формувань в умовах особливого періоду). Неповнолітнім дівчатам може загрожувати до 8 років ув’язнення.