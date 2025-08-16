У Полтаві нагородили трьох підлітків, які відмовилися співпрацювати з росіянами

ГО "Захист держави"
Кременчук відповідає Орбану: «Це повні нісенітниці»
Богдан Лазоренко
Розслідування помножене на нуль: чи буде правосуддя у справі кременчуцької «нафтової мафії»?
Олена Шуляк
Держава оплатить ветеранам здобуття нової освіти
Микола Княжицький
Справді незалежними мають бути всі правоохоронні органи
Мирослава УКРАЇНСЬКА
"Українські книжки зпалювали ще й новини з цього робили"
Сабіна Юркіна
Чому я не боюся. І чому нормально — боятися
Анатолій Василенко
Коли газовий рахунок кусається: борг — зростав, коли лічильник «відпочивав»
Микола Корецький
Як депутат Полтавської облради від партії «Батьківщина», організував свято для Асоціації інвалідів дитинства «Новий дім»
Віктор Крук
«Мені наснився дивний сон. А може віщий?»
Богдан Лазоренко
Токсична змова у Кременчуці: сморід, гроші та нафтова мафія під «кришою» влади Малецького
Богдан Лазоренко
Кінець близько. Хто ж фінансує роботу ворожого сайту “КременчукТудей” та поливає брудом опонентів міської влади?
Всеукраїнське об‘єднання «Батьківщина»
Тарифи на світло потрібно зменшувати, а не підвищувати, – Юлія Тимошенко
Віктор Крук
Як українці ведуться на російські фейки та розповсюджують кремлівські наративи і чи можна цьому протидіяти
Колектив АТ «КСЗ»
Пам'яті старшого майстра ОЦЛВ «КСЗ» Максима Литковича, який загинув на війні
Анатолій Василенко
Боргова прірва за комуналку в умовах воєнного стану: погляд на боргові реалії населення «не вмерлої» країни
Володимир Дмитренко
Дорогу посилить той, хто йде, або чому добре, коли на зупинках з'являються знаки заборони куріння
Олександр Мельник
Про акценти і пріоритети державної політики
Слуга народу - Полтавщина
На Полтавщині встановили лінійний прискорювач і сучасний комп'ютерний томограф
Лариса Гориславець
8 травня - День пам’яті та примирення. Чому нам потрібно переглянути традиції вшанування пам’яті?
Тетяна Донченко (Волинська)
Успішно «розсуваю шторки»: що сказав апеляційний суд у «справі дитсадків»
Надзвичайні новини

У Полтаві нагородили трьох підлітків, які відмовилися співпрацювати з росіянами

Сьогодні, 13:49 Переглядів: 288

 Хлопцям пропонували гроші за підпали, але вони одразу звернулися до поліції

У Полтаві нагородили трьох юнаків із різних громад Полтавщини, які відмовилися від співпраці з російськими спецслужбами. Про це повідомила поліція області.

Невідомі запропонували підліткам гроші за підпали державних установ та автомобілів військових. Хлопці — Ростислав і двоє Єгорів — категорично відмовилися та повідомили про це правоохоронцям.

Відзнаки юнакам і їхнім мамам вручили начальник поліції Полтавщини Євген Рогачов та його помічник із питань ветеранської політики, бойовий офіцер Вячеслав Ясько.

— Дуже приємно бачити молодь, яка має тверду державницьку позицію і не піддається на провокації російських спецслужб. Ми пишаємося вами! — наголосив Євген Рогачов.
— Для мене честь вручати ці нагороди. Ви вчинили як справжні патріоти, — додав Вячеслав Ясько.

На церемонії також були присутні т.в.о. заступника начальника поліції області Роман Ніколаєнко та керівник відділу ювенальної превенції Владислав Васюта.

Мама одного з нагороджених, Клавдія Іванівна, розповіла, що її родина через війну була змушена переїхати з Донеччини на Полтавщину:

— Це неприпустимо, коли дітей намагаються втягнути в такі речі. Про це треба говорити з молоддю відверто.

    

Служба безпеки нагадує, якщо вас або ваших знайомих намагаються завербувати для підпалу авто ЗСУ, адмінбудівель, організації теракту чи мінування — повідомляйте про це в чат-бот СБУ «Спали ФСБешника».

СБУ також застерігає українців — спецслужби РФ почали використовувати нову тактику. Вони підривають своїх агентів, використовують їх «втемну», а потім позбуваються як зайвих свідків.

— Якщо вам або вашим знайомим пропонують «просто занести пакунок» до ТЦК, поліції чи іншої адмінбудівлі, знайте — вас хочуть вбити. Щоб не стати терористом-смертником, повідомляйте про спроби вербування у чат-бот СБУ «Спали» ФСБешника». Служба безпеки гарантує повну конфіденційність, а кожне повідомлення буде ретельно опрацьоване, — закликають в СБУ.


3
Автор: Руслана Горгола
Теги: підлітки Полтава диверсія
