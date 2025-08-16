У Полтаві нагородили трьох підлітків, які відмовилися співпрацювати з росіянами

Сьогодні, 13:49 Переглядів: 288

Хлопцям пропонували гроші за підпали, але вони одразу звернулися до поліції

У Полтаві нагородили трьох юнаків із різних громад Полтавщини, які відмовилися від співпраці з російськими спецслужбами. Про це повідомила поліція області.

Невідомі запропонували підліткам гроші за підпали державних установ та автомобілів військових. Хлопці — Ростислав і двоє Єгорів — категорично відмовилися та повідомили про це правоохоронцям.

Відзнаки юнакам і їхнім мамам вручили начальник поліції Полтавщини Євген Рогачов та його помічник із питань ветеранської політики, бойовий офіцер Вячеслав Ясько.

— Дуже приємно бачити молодь, яка має тверду державницьку позицію і не піддається на провокації російських спецслужб. Ми пишаємося вами! — наголосив Євген Рогачов.

— Для мене честь вручати ці нагороди. Ви вчинили як справжні патріоти, — додав Вячеслав Ясько.

На церемонії також були присутні т.в.о. заступника начальника поліції області Роман Ніколаєнко та керівник відділу ювенальної превенції Владислав Васюта.

Мама одного з нагороджених, Клавдія Іванівна, розповіла, що її родина через війну була змушена переїхати з Донеччини на Полтавщину:

— Це неприпустимо, коли дітей намагаються втягнути в такі речі. Про це треба говорити з молоддю відверто.

Служба безпеки нагадує, якщо вас або ваших знайомих намагаються завербувати для підпалу авто ЗСУ, адмінбудівель, організації теракту чи мінування — повідомляйте про це в чат-бот СБУ «Спали ФСБешника».

СБУ також застерігає українців — спецслужби РФ почали використовувати нову тактику. Вони підривають своїх агентів, використовують їх «втемну», а потім позбуваються як зайвих свідків.