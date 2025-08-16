У Полтаві нагородили трьох підлітків, які відмовилися співпрацювати з росіянами

У Полтаві нагородили трьох юнаків із різних громад Полтавщини, які відмовилися від співпраці з російськими спецслужбами. Про це повідомила поліція області.
Невідомі запропонували підліткам гроші за підпали державних установ та автомобілів військових. Хлопці — Ростислав і двоє Єгорів — категорично відмовилися та повідомили про це правоохоронцям.
Відзнаки юнакам і їхнім мамам вручили начальник поліції Полтавщини Євген Рогачов та його помічник із питань ветеранської політики, бойовий офіцер Вячеслав Ясько.
На церемонії також були присутні т.в.о. заступника начальника поліції області Роман Ніколаєнко та керівник відділу ювенальної превенції Владислав Васюта.
Мама одного з нагороджених, Клавдія Іванівна, розповіла, що її родина через війну була змушена переїхати з Донеччини на Полтавщину:
Служба безпеки нагадує, якщо вас або ваших знайомих намагаються завербувати для підпалу авто ЗСУ, адмінбудівель, організації теракту чи мінування — повідомляйте про це в чат-бот СБУ «Спали ФСБешника».
СБУ також застерігає українців — спецслужби РФ почали використовувати нову тактику. Вони підривають своїх агентів, використовують їх «втемну», а потім позбуваються як зайвих свідків.
