У Кременчуці трьох школярів намагалися завербувати росіяни: вони повідомили про це поліцію

Троє школярів із Кременчука росіяна намагалися завербувати до співпраці через месенджер: ті на провокації не піддалися та звернулися до правоохоронців. Про це інформують у пресслужбі Головного управління Національної поліції у Полатвській області.
Ювенальні поліцейські відзначили підлітків за пильність, сміливість і громадянську позицію. Під час зустрічі їм вручили подарунки, а також подякували їхнім батькам — за гідне виховання.
Поліція закликає громадян: якщо вам відомо про спроби втягнути дітей або молодь у протиправну діяльність, зокрема через Інтернет — обов’язково повідомляйте правоохоронцям. Вчасна інформація може запобігти злочинам і захистити молодь.
Нагадаємо, нещодавно ми писали про те, що на вулицях Кременчука почали з'являтися написи та листівки із закликами до дестабілізації ситуації в країні.
