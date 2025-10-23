Олена Шуляк
Якою буде ціна на газ цієї зими: нардеп Шуляк назвала цифри
Микола Корецький
Як депутат Полтавської облради від партії «Батьківщина», підтримав ініціативу волонтерів для школи-інтернату
Богдан Лазоренко
Розслідування помножене на нуль: чи буде правосуддя у справі кременчуцької «нафтової мафії»?
Микола Княжицький
Справді незалежними мають бути всі правоохоронні органи
Мирослава УКРАЇНСЬКА
«Українські книжки спалювали ще й новини з цього робили»
Сабіна Юркіна
Чому я не боюся. І чому нормально — боятися
Анатолій Василенко
Коли газовий рахунок кусається: борг — зростав, коли лічильник «відпочивав»
Віктор Крук
«Мені наснився дивний сон. А може віщий?»
Богдан Лазоренко
Токсична змова у Кременчуці: сморід, гроші та нафтова мафія під «кришою» влади Малецького
Богдан Лазоренко
Кінець близько. Хто ж фінансує роботу ворожого сайту “КременчукТудей” та поливає брудом опонентів міської влади?
Всеукраїнське об‘єднання «Батьківщина»
Тарифи на світло потрібно зменшувати, а не підвищувати, – Юлія Тимошенко
Віктор Крук
Як українці ведуться на російські фейки та розповсюджують кремлівські наративи і чи можна цьому протидіяти
Колектив АТ «КСЗ»
Пам'яті старшого майстра ОЦЛВ «КСЗ» Максима Литковича, який загинув на війні
Анатолій Василенко
Боргова прірва за комуналку в умовах воєнного стану: погляд на боргові реалії населення «не вмерлої» країни
Володимир Дмитренко
Дорогу посилить той, хто йде, або чому добре, коли на зупинках з'являються знаки заборони куріння
Олександр Мельник
Про акценти і пріоритети державної політики
Тетяна Донченко (Волинська)
Успішно «розсуваю шторки»: що сказав апеляційний суд у «справі дитсадків»
Топ новина, Надзвичайні новини, Війна

У Кременчуці почали з’являтися написи російського угрупування: що відомо та як реагують правоохоронці

Сьогодні, 12:16 Переглядів: 377

 

Організація закликає до дестабілізації ситуації в країні, зокрема активної боротьби з мобілізацією

Днями у Кременчуці місцеві жителі помітили на стінах написи із назвою якогось угрупування. Публікувати ми його не будемо, аби не рекламувати його та не підживлювати інтерес громадян до незаконної діяльності. Проте, як редакції «Кременчуцького Телеграфа» стало відомо, це проросійське угрупування, яке спрямоване на дестабілізацію ситуації всередині країни.

Організація має телеграм-канал, де описує мету своєї діяльності — «повалення Київського режиму та влади в Україні».

 

Вони закликають і громадян долучитися до них, а натомість пропонують фінансову винагороду — за «злив» даних співробітників ТЦК, підпалені автомобілі військових, приміщень ТЦК і навіть вбивство військовослужбовців. 

Окрім цього закликають і долучитися до диверсійної роботи та залучення нових учасників до угрупування.

Що кажуть правоохоронці

Ми звернулися за коментарем стосовно цього до правоохоронних органів. Пресофіцерка Кременчуцького райуправління поліції Анна Васенко повідомила, що вони знають про це та порушили кримінальне провадження за фактом виявлених написів на вулицях міста.

Ми проводимо перевірку в межах нашої компетенції, встановлюємо всі обставини, зокрема хто робив ці написи, та надаємо юридичну оцінку скоєному. Паралельно цим займатимуться інші спецслужби, — зазначає Васенко.

«Кременчуцький Телеграф» звернувся за коментарем і до Служби безпеки України. У пресслужбі цю ситуацію нам не прокоментували, проте закликали громадян не піддаватися на проросійську агітацію і нагадали, що у випадках перешкоджанню діяльності Збройних сил України в умовах воєнного стану передбачена кримінальна відповідальність. Якщо ж хтось помітив подібні листівки із такими закликами, варто повідомити про них до СБУ, зокрема скориставшись ботом «Спали ФСБшника».

Варто зауважити, що Росія вже не перший рік проводить кампанію з дестабілізації ситуації в Україні та підриву мобілізаційних заходів

Зокрема, на початку року на Полтавщині правоохоронці затримали організаторів «Робітничого фронту України», які, зокрема, намагалися зірвати мобілізацію в Україні. За даними слідства, учасники під виглядом поширення неокомуністичних ідей агітували українців повставати проти влади, ухилятися від мобілізації, а діючих військовослужбовців не виконувати накази командирів та вчиняти дезертирство.

Також у рамках діяльності цього  угрупування суд розслідував справу стосовно розклеювання агітаційних листівок у Кременчуці із закликами дискредитувати владу та військове керівництво України.

Крім цього, влітку правоохоронці викрили 14-річну кременчуківку, яку завербували російські спецслужби: дівчина на їх замовлення мала підірвати українського військовослужбовця.

1
Автор: Яна Гудзь
Теги: СБУ зрив мобілізації пропаганда листівки
Читайте telegraf.in.ua в Google News
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити про це редакцію.

Інформація

Користувачі, які знаходяться в групі Гості, не можуть залишати коментарі до даної публікації.
Будь-ласка, ЗАРЕЄСТРУЙТЕСЬ.
Ознайомтесь із правилами коментування.
Читайте також:
  • Kiaparts
  • НОВИНИ ПАРТНЕРІВ:


Свіжий випуск (№ 6 від 6 лютого 2025)

Для дому і сім'ї

Читати номер

Для дому і сім'ї - програма телепередач

Читати номер

Приватна газета

Читати номер
Попередні випуски

№ 5 від 30 січня 2025

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 4 від 23 січня 2025

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 3 від 16 січня 2025

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 2 від 9 січня 2025

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

Всі номери

Вверх