У Кременчуці почали з’являтися написи російського угрупування: що відомо та як реагують правоохоронці

Сьогодні, 12:16 Переглядів: 377

Організація закликає до дестабілізації ситуації в країні, зокрема активної боротьби з мобілізацією

Днями у Кременчуці місцеві жителі помітили на стінах написи із назвою якогось угрупування. Публікувати ми його не будемо, аби не рекламувати його та не підживлювати інтерес громадян до незаконної діяльності. Проте, як редакції «Кременчуцького Телеграфа» стало відомо, це проросійське угрупування, яке спрямоване на дестабілізацію ситуації всередині країни.

Організація має телеграм-канал, де описує мету своєї діяльності — «повалення Київського режиму та влади в Україні».

Вони закликають і громадян долучитися до них, а натомість пропонують фінансову винагороду — за «злив» даних співробітників ТЦК, підпалені автомобілі військових, приміщень ТЦК і навіть вбивство військовослужбовців.

Окрім цього закликають і долучитися до диверсійної роботи та залучення нових учасників до угрупування.

Що кажуть правоохоронці

Ми звернулися за коментарем стосовно цього до правоохоронних органів. Пресофіцерка Кременчуцького райуправління поліції Анна Васенко повідомила, що вони знають про це та порушили кримінальне провадження за фактом виявлених написів на вулицях міста.

Ми проводимо перевірку в межах нашої компетенції, встановлюємо всі обставини, зокрема хто робив ці написи, та надаємо юридичну оцінку скоєному. Паралельно цим займатимуться інші спецслужби, — зазначає Васенко.

«Кременчуцький Телеграф» звернувся за коментарем і до Служби безпеки України. У пресслужбі цю ситуацію нам не прокоментували, проте закликали громадян не піддаватися на проросійську агітацію і нагадали, що у випадках перешкоджанню діяльності Збройних сил України в умовах воєнного стану передбачена кримінальна відповідальність. Якщо ж хтось помітив подібні листівки із такими закликами, варто повідомити про них до СБУ, зокрема скориставшись ботом «Спали ФСБшника».

Варто зауважити, що Росія вже не перший рік проводить кампанію з дестабілізації ситуації в Україні та підриву мобілізаційних заходів.

Зокрема, на початку року на Полтавщині правоохоронці затримали організаторів «Робітничого фронту України», які, зокрема, намагалися зірвати мобілізацію в Україні. За даними слідства, учасники під виглядом поширення неокомуністичних ідей агітували українців повставати проти влади, ухилятися від мобілізації, а діючих військовослужбовців не виконувати накази командирів та вчиняти дезертирство.

Також у рамках діяльності цього угрупування суд розслідував справу стосовно розклеювання агітаційних листівок у Кременчуці із закликами дискредитувати владу та військове керівництво України.

Крім цього, влітку правоохоронці викрили 14-річну кременчуківку, яку завербували російські спецслужби: дівчина на їх замовлення мала підірвати українського військовослужбовця.