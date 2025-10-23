У Кременчуці погасили конверти на честь загиблих випускників гімназії № 24

Пам’ятні конверти стали символом вдячності, гордості й пам’яті про героїв, які віддали життя за Україну
Сьогодні, 23 жовтня, у Кременчуці відбулася церемонія погашення конвертів, присвячених випускникам гімназії № 24, які загинули, захищаючи Україну. Подію приурочили до 140-річчя навчального закладу. Захід став поєднанням шани, пам’яті й патріотизму.
Цьогоріч у межах серії «Герої нескореної України» створили конверти із маркою «Хвилина мовчання», що увічнюють п’ятьох полеглих випускників гімназії:
солдата В’ячеслава Куща, який загинув на Харківщині у червні 2022 року;
лейтенанта Богдана Міщенка — загинув у вересні 2022-го;
солдата Олександра Середенка, який загинув під Білогорівкою;
сержанта Віталія Супруна — загинув на Донеччині у січні 2024 року;
Ігоря Бутенка, бійця 107-ї реактивної артилерійської бригади, який помер у вересні 2023-го після поранення на фронті.
До участі в заході долучиоися і мами полеглих бійців — Богдана Міщенка та В’ячеслава Куща.
Цей захід став емоційним виявом вдячності родинам загиблих, а також уроком пам’яті для майбутніх поколінь.
