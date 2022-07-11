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Кременчук, Воины света

Прикрив собою побратимів: у Кременчуці попрощалися з воїном В'ячеславом Кущем

Сьогодні, 15:00 Переглядів: 877

 

Боєць з Кременчука загинув на полі бою й деякий час його тіло знаходилося на тимчасово непідконтрольній території

Навіть небо плакало за загиблим воїном з Кременчука В'ячеславом Кущем. Сьогодні, 11 липня, Кременчук провів в останню путь 40-річного військового, земляка, який загинув на Харківщини виборюючи незалежність України.

В'ячеслав Кущ народився у Кременчуці 8 серпня 1981 року. Виховував трьох доньок, був чудовим татом та батьком.

- Ми дружили, разом працювали на СТО, хороша він людина, хороший друг, товариш, хороший чоловік для дружини. Царство небесне, - розповів друг загиблого Матвій.

Не став стояти осторонь В'ячеслав, коли російські війська з усіх сторін почали обстрілювати українців. Він у перший день стояв у черзі до Кременчуцького районного територіального центру комплектування та соціальної підтримки (раніше військкомат - ред.)

В'ячеслав Кущ
В'ячеслав Кущ
- В'ячеслав був одним з кращих бійців. Не боявся йти у гарячі місця. Й цього разу пішов в останній свій бій. Він собою прикрив побратимів... - розповів побратим. - З В'ячеславом познайомилися у черзі до військкомату. Він був веселим та надійним, завжди посміхався, але при цьому був мужнім та бойовим. Один з кращих воїнів.

Загинув В'ячеслав 26 червня на Ізюмському напрямку Харківської області у результаті детонування мінно-вибухового пристрою. Оскільки його тіло знаходилося на тимчасово не підконтрольній території, то побратимам не одразу вдалося повернути його додому.

Загинув військовий з Кременчука В'ячеслав Кущ

- Сама природа сьогодні плаче за В'ячеславом, який, як тільки почалася активна фаза агресії зі сторони російської федерації, першим прийшов до Кременчуцького РТЦК та СП та був призваний по мобілізації 24 лютого у Збройні сили України. Весь цей час він знаходився у зоні бойових дій...

Велика шана цьому бійцю. Добре про нього відгукуються побратими, командири співчувають. Завдяки його діям було врятовано залишки підрозділу, він прикрив трьох побратимів. Був кулеметником, - розповів військовий з позивним «Художник».

 

Містяни, бойові побратими, що прийшли провести Героя  в останню  путь, вшанували його пам’ять схиливши у скорботі голови та приклонивши коліна.

Панахиду за загиблим відслужили у Свято-Миколаївському соборі. Поховали В’ячеслава Куща на  Алеї Героїв Свіштовського кладовища, де покояться військові, що загинули, захищаючи Україну.

Фото: Коваленко Артем
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Автор: Альона Душенко Фото: Коваленко Артем Відео: Коваленко Артем
Теги: війна воїни світла
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