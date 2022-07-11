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Кременчук, Спорт

У Кременчуці дітей запрошують на безкоштовні заняття спортом

Сьогодні, 15:32 Переглядів: 360

 

Будь-який вид спорту можна обрати як за видом діяльності так і ближчим місцем розташування

У Кременчуці проводять безкоштовні спортивні заняття з баскетболу, легкої атлетики, бадмінтону та волейболу. Про це Телеграфу розповів керівник Push Team і драйвером VOLIA Євген Пушкарьов. Заняття проводять як професіонали, так і волонтери.

За його словами, організатор проєкту - Алекс Коваленко, а кураторами виступають Євгеній Пушкарьов та Дмитро Лозовик.

- Це безкоштовна програма, де діти з батьками займаються з тренерами-волонтерами. Це психо-емоційна підтримка в рамках соціального проєкту. Це більше не як тренування, а як активності. Батьки приходять на тренування з дітьми й разом займаються активностями, - зауважив Євген.

 

Розклад занять:

Гімназія №6

Вид заходу: баскетбол

Лидер локації - Константин (0991798736)

Понеділок:

9.00 - Перша група

10.00 - Друга група

Середа:

9.00 - Перша група

10.00 - Друга група

Гімназія №5

Вид заходу: баскетбол

Лидер локації - Константин (0991798736)

Вівторок:

9.00 - Перша група

10.00 - Друга група

Четверг:

9.00 - Перша група

10.00 - Друга група

 

Пляж Дніпра

Вид заходу: волейбол

Четверг - 19.00

Субота - 18.00

Лідер локації - Надія (0668992187)

Спорткомплекс "Юність"

Вид заходу: легка атлетика (пробіжка, естафети)

Середа - 17.00

Субота - 9.00

Лідер локації - Наталья (0668992187)

 

Сквер "Сосновий"

Вид заходу: легка атлетика (пробіжка, естафети)

Вівторок - 18.00

Субота - 11.00

Лідер локації - Оксана (0677998086)

Парк "Придніпровський"

Вид заходу: легка атлетика, бадмінтон

Понеділок - 18.00

Субота - 18.00

Лідер локації - Влад (0680625997)

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Автор: Альона Душенко
Теги: спорт
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