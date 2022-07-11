У Кременчуці дітей запрошують на безкоштовні заняття спортом

У Кременчуці проводять безкоштовні спортивні заняття з баскетболу, легкої атлетики, бадмінтону та волейболу. Про це Телеграфу розповів керівник Push Team і драйвером VOLIA Євген Пушкарьов. Заняття проводять як професіонали, так і волонтери.
За його словами, організатор проєкту - Алекс Коваленко, а кураторами виступають Євгеній Пушкарьов та Дмитро Лозовик.
Розклад занять:
Гімназія №6
Вид заходу: баскетбол
Лидер локації - Константин (0991798736)
Понеділок:
9.00 - Перша група
10.00 - Друга група
Середа:
9.00 - Перша група
10.00 - Друга група
Гімназія №5
Вид заходу: баскетбол
Лидер локації - Константин (0991798736)
Вівторок:
9.00 - Перша група
10.00 - Друга група
Четверг:
9.00 - Перша група
10.00 - Друга група
Пляж Дніпра
Вид заходу: волейбол
Четверг - 19.00
Субота - 18.00
Лідер локації - Надія (0668992187)
Спорткомплекс "Юність"
Вид заходу: легка атлетика (пробіжка, естафети)
Середа - 17.00
Субота - 9.00
Лідер локації - Наталья (0668992187)
Сквер "Сосновий"
Вид заходу: легка атлетика (пробіжка, естафети)
Вівторок - 18.00
Субота - 11.00
Лідер локації - Оксана (0677998086)
Парк "Придніпровський"
Вид заходу: легка атлетика, бадмінтон
Понеділок - 18.00
Субота - 18.00
Лідер локації - Влад (0680625997)
№ 26 від 30 червня 2022Читати номер